Çanakkale Köprü Projesi fiyatları 3 kat artırdı

Çanakkale Köprü Projesi, bölgede arsa fiyatlarını 3 katına çıkarttı. Denize sıfır arsa fiyatları ise 5 kat artarak dönümü 50 bin TL'ye kadar çıktı.



İstanbul trafiğini rahatlatması ve Çanakkale'nin otoyol sorununa çözüm olması amaçlanan Çanakkale Köprü Projesi, köprünün kurulması beklenen Gelibolu ve Lapseki bölgesindeki köylerde arsa fiyatlarını 3 katına çıkarttı. 25 yıldır gündemde olan proje nedeniyle denize sıfır arsa fiyatları ise 5 kat artarak dönümü 50 bin TL'ye kadar çıktı.

Toplam 2 bin 800 metre olması beklenen köprü, yapımı tamamlandığında dünyanın en uzun 4'üncü asma köprüsü unvanını da kazanacak. Daha önceden Sarıçay-Kilitbahir güzergahına yapılacağı yönünde bilgilerin olduğu köprü güzergahının Gelibolu Sütlüce Mevkii ile Lapseki Şekerkaya mevkii arasında olması bekleniyor. Köprü projesinin en şanslı köyü Suluca olarak gözüküyor. Deniz kenarındaki köyde arsa sahiplerinin büyük beklentileri bulunuyor.

1877-78 Osmanlı-Rus savaşı zamanında kurulan 100 haneli köyde 5 bin dönüm tarım arazisi bulunuyor. Köprünün kurulması ile kalkınmayı bekleyen Gökköy ise Çanakkale Boğazı'na en hakim tepelerden birisine kurulu durumda. Manzarası için tercih edilen köyde ise dönümü 7-8 bin TL'den satılan arazi fiyatlarının 20 bin TL'ye kadar yükseldiği belirtiliyor.

Çanakkale Emlakçılar Derneği Başkanı Lütfü Dara, köprü projesi nedeniyle bölgedeki arsa fiyatlarında bir dalgalanma olduğunu ve fiyatların rayına oturduğunu belirterek, "İster istemez köprünün adının geçmesi bile fiyatları etkiledi. Köprünün ayaklarının denize sıfır bir köy olan Suluca'da olacağı beklentisi, köyde dönümü 20 bin TL'ye satılan arsaları 50-60 bin TL'ye çıkarttı. Bu bölge sebzecilik ve meyvecilikle geçimini sağlıyor. Ürünü para etmeyen köylü arsalarını satışa çıkarttı, bekliyor. Köylünün satacağı arsalara özellikle İstanbul'dan gelip soran çok var ama satılan arsa sayısı oldukça az. Aslına bakarsanız köprü konusunda bir inandırıcılık sıkıntısı var. İstanbul'a bile 3'üncü köprü yapılması gündemde ve adımlar atılıyor. Burada ise henüz net bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Sekreteri Sami Can Balçık da köprü projesinin 25 yıldır Çanakkale'nin gündeminde olduğunu ifade etti:

"Arazi fiyatlarının yükselmesi son derece doğal bir gelişme. Sahip oldukları araziyi en iyi fiyatla elden çıkarmaya çalışan arazi sahipleri bu artışı doğal bulmakla beraber, alıcı kişiler de hata yapmamak adına temkinli davranıyor. Bu yadırganacak bir durum değil. 25 yıllık süreçte bu spekülasyonlar gerçekleşti. Bundan sonra daha büyük değer artışları beklenmiyor. Köprü projesinin; Çanakkale'nin diğer şehirlerle ulaşım ağını kuvvetlendirerek gerek sanayi yatırımları ve gerekse turistik programları hızlandıracağını ve bu sayede kentimizin ekonomisine olumlu açıdan katkısı olacağını düşünüyoruz"