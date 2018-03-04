Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşlarının güney cephesindeki Seddülbahir bölgesinde karadan çıkarma yapan İngiliz kuvvetlerine geçit vermeyen Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş anıldı.

Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köy meydanında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen anma programına, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, daire müdürleri, Biga ve Eceabat ilçesi ile Seddülbahir köyünden vatandaşlar katıldı. Program, Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından kürsüye gelen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anadolu coğrafyasının her karışında ecdadın kefensiz yattığını söyledi.

Ve bu toprakları hak etmek için bugün Afrin’de Mehmetçiğin yine destan yazdığını belirten İsmail Kaşdemir, şöyle konuştu:

“Şehitlerimiz, gazilerimiz oluyor. Ama biz bu topraklarda ebediyen, ilelebet var olacağımızı her daim söylüyoruz. Çünkü bu topraklar bizim. 103 yıl önce Çanakkale’de Bigalı Mehmet Çavuş üzerimize haksızca gelenlere karşı, vatanımıza, bayrağımıza göz dikenlere karşı, bu topraklar bizim diye haykırarak önce silahlıyla, tüfeğiyle, o yetmeyince küreğiyle, o da elinden gidince taşla toprakla üzerine saldırmıştır. İşte bizim ecdadımız budur. Kahraman Mehmetçik budur. Çanakkale’de bu Mehmetçik, bu büyük insanlar bir oldu, beraber oldu, kardeş oldu. Siperde, cephede, omuz omuza, yan yana yedi düvele karşı durdu. Kimi Şehit, kimi gazi oldu. Ama onların bir tek ortak amacı vardı. Vatan, bayrak, namus ve kutsal değerler. Gazi olanlar memleketine döndü, Bigalı Mehmet Çavuş gibi, ama onurla yaşadı. Gururla yaşadı. Onun onuru, gururu bizim bile hala dillerimizde.Ve bu memlekette Bigalı Mehmet Çavuşların hatıraları bitmeyecek.”

Alan Başkanı Kaşdemir’in konuşmasının ardından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Kur-an’ı Kerim Tilaveti ve şehitler için dua edildi. Anma programı plaket takdimi ve ikramlar ile sona erdi.

BİGALI MEHMET ÇAVUŞ

Çanakkale Savaşı\'nın isimsiz kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş, 1878 yılında dünyaya geldi. Balkan Savaşları ve 1’inci Dünya Savaşı\'nda orduda görev yapar ve 16 yıl boyunca savaşır. 4 Mart 1915 günü Seddülbahir çıkarması sırasında bir yandan gemilerin bombardıman ateşi, diğer yandan makineli tüfek ve İngiliz askerlerinin saldırısına 15-20 kişilik askerleriyle Mehmet Çavuş karşı koyar. Karşısındaki düşmanın sayıca çokluğunu ve silah olarak üstünlüğünü önemsemeden askerleriyle birlikte yere yatarak düşmana ateş açar. Üç saat süren çatışma sonrasında Mehmet Çavuş’un tüfeğinin mekanizması artık işlevini yitirir. Tüfeğini yere atarak, istihkam küreğini eline alır. Yanındaki askerleri de süngü hücumuna kaldırır. İngilizler 23 ölü, 25 yaralı ve 4 kayıpla gemilerine geri dönerler. Bu çarpışmada Türk askerlerinden 6 şehit, 13 yaralı vardır. Mehmet Çavuş da başından ve göğsünden yaralanır. Avuçlarının içi de paramparçadır. Hastanede tedavi olur, hava değişimi için izin verilerek köyüne gönderilir. Fakat izin süresini tamamlamadan tekrar cepheye döner ve çarpışmaya devam eder. Mustafa Kemal, bu olaydan \"Arıburnu Muharebeleri Raporu\" adlı eserinde de bahsetmektedir. Çanakkale Savaşı bitince köyüne döner. Mütevazi bir hayat yaşar. Kendisine teklif edilen maddi yardımları da, ‘ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım’ diyerek reddeder. 3 Şubat 1964 tarihinde, 86 yaşındayken vefat eder.

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