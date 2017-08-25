Çanakkale feribot iskelesinde bayram yoğunluğu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek isteyen tatilciler, feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu. Öğle saatlerinden itibaren Çanakkale kent merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bu akşam mesai bitiminin ardından başlayacak 10 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi, Çanakkale Feribot İskelesi\'nde yoğunluk başladı. Tatillerini Gökçeada\'da geçirmek için yola çıkan tatilcilerin yanı sıra Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitlikleri günübirlik gezmek isteyenler, iskelede uzun araç kuyrukları oluşturdu. Gökçeada ve Tarihi Yarımadaya gitmek isteyen tatilciler, Gestaş Feribot İskelesinden, Eceabat ve Kilitbahir\'e geçti.

Öte yandan, bu akşam tatilin başlamasıyla birlikte, Ege ve Akdeniz Bölgesi\'nde gitmek için İstanbul ve Trakya\'daki kentlerden yollara çıkacakların, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde, Gelibolu-Lapseki, Gelibolu-Çardak, Eceabat-Çanakkale ve Kilitbahir- Çanakkale feribot hatlarında yoğunluk yaşanması bekleniyor.



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