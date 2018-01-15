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Çanakkale Destanı Gezici Müzesi, '2018 Troia Yılı' için yola çıktı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları'ndan kalma eserlerin sergilendiği Çanakkale Destanı Müzesi Gezici TIR'ı, bu kez '2018 Troia Yılı' için yola çıktı

15 Ocak 2018 15:38

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları\'ndan kalma eserlerin sergilendiği Çanakkale Destanı Müzesi Gezici TIR\'ı, bu kez \'2018 Troia Yılı\' için yola çıktı. Çanakkale Belediyesi sponsorluğunda hazırlanan TIR\'ın dış giydirmesinde, Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul\'u fetheden Fatih Sultan Mehmet ve \'Troia\' kahramanı Hektor\'un resimleri yer aldı.
Tarihçi ve yazar Ahmet Uslu\'nun yıllardır Türkiye\'yi karış karış gezerek Çanakkale ruhu ve kahramanlıklarını anlattığı Çanakkale Destanı Müzesi Gezici TIR\'ı, bu kez \'2018 Troia Yılı\' için yola çıktı. Çanakkale Belediyesi\'nin sponsorluğunda kentin tüm ilçe, belde ve köylerini dolaşacak olan TIR\'ın dış kaplamasında, Troia 2018 Yılı logosu yer aldı. \'Çanakkale\'nin kahramanları destanı siz yazdınız\' yazısının yanında ise Çanakkale Destanı\'nın baş mimarı  Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul\'u fetheden Fatih Sultan Mehmet ve Troia kahramanı Hektor\'un resimleri yer aldı.
Çanakkale Destanı Müzesi Gezici TIR\'ını, \'2018 Troia Yılı\' etkinlikleri kapsamında çıkacağı kent turuna uğurlamak için ise bugün saat 10.00\'da Cumhuriyet Meydanı\'nda tören düzenlendi. Uğurlama törenine Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Sürücü ve TIR sahibi Ahmet Uslu katıldı. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, TIR\'ın içinde, Çanakkale Savaşları\'nı anlatan objelerin sergilendiğini, ancak dış kaplamasının 2018 Troia Yılı\'na dikkat çekecek şekilde hazırlandığını söyledi. Başkan Gökhan, şunları kaydetti:
\"Çanakkale destanlar şehri. Tek destan değil birçok destan var. Bu destanlar Antik Çağ\'dan Yakın Çağ\'a kadar uzanıyor. Hektor\'dan başlayıp, Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk\'e kadar uzanıyor. O orduların başındaki bu kişilerin önderliğinde birçok kahramanlıklar var. Anadolu\'nun çok önemli bir medeniyet beşiği olduğunu, korunması gereken bir medeniyet olduğunu, savaşlar nedeniyle Anadolu\'daki insanların topyekûn buralara gelip savunmalarda bulunduklarını bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Biz \'2018 Troia Yılı\' dolayısıyla TIR\'ın dışını Troia\'ya ait görsellerle süsledik. Bu gezici müze, Çanakkale\'nin bütün köylerine gidecek. Köylerdeki insanlarımız hem müzeyi gezecekler hem de 2018 Troia Yılı\'nı özümsemiş olacaklar. Gelecek talepler doğrultusunda TIR\'ı Türkiye\'nin değişik kentlerine de göndereceğiz.\"
Törenin ardından TIR, kentin ilçe,belde ve köylerini dolaşmak üzere yola çıktı.

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