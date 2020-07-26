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Çanakkale'de Su ve Vicdan Nöbeti için basın açıklaması yapmak isteyen çevreciler, darp edilerek gözaltına alındı

26 Temmuz 2020 00:08

Çanakkale'de Kaz Dağları için başlatılan Su ve Vicdan Nöbeti’nin birinci yılı nedeniyle basın açıklaması yapmak isteyen eylemcilere polis müdahale etti. Vatandaşlar, darp edilerek gözaltına alındı.

Evrensel'den Seçkin Sağlam'ın haberine göre; Çanakkale’de Su ve Vicdan Nöbeti’nin birinci yıl dönümü nedeni ile Golf Çay Bahçesi önünde bir araya gelen çevreciler, polis engeliyle karşılaştı ve gözaltına alındı. 

Çok sayıda vatandaşın ve çevrecilerin katıldığı eylemden saatler önce hazır bekletilen Çevik Kuvvet ekipleri, basın açıklamasına izin verilmemesinin ardından alkışlarla yapılan protestoya müdahale etti.

Çanakkale Valiliği’nin eylem günü (25 Temmuz) aldığı karar ile kentteki tüm toplantı, basın açıklaması, miting ve bildiri dağıtımı gibi etkinlikleri yasaklaması gerekçesi ile yapılan engellemede eyleme katılan yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltı sayısının 20’nin üzerinde olduğu ifade ediliyor.

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