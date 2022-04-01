Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kuvvetli lodosun etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Bayramiç'in Toluklar ve Dağobası köyleri arasındaki tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında çıkan ve kuvvetli lodosun etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürmek için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra İstanbul, Bursa ve Balıkesir'den gelen ekipler de yangını kontrol altına almak için çalışmalara destek verdi. 30'dan fazla arazöz ve iş makinesinin yanı sıra köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları zirai ilaç makinesi ve tankerlerle ekiplere yardımcı olmaya çalışıyor.





Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Bayramiç ilçesinin Toluklar ve Dağobası köylerinde öğlen saatlerinde başlayan yangın rüzgarın hızıyla yayılmaya başladı.

Çanakkale'de bulunan tüm ekiplerimizi yangın bölgesine gönderdik. Sayın Genel Müdürümüzün talimatıyla İstanbul'dan, Bursa'dan, Balıkesir'den çıkan ekipler de yangın bölgesine kavuştu. Söndürme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Rüzgar henüz şiddetini azaltmadı. Hızlı bir şekilde rüzgar da devam ediyor. İnşallah büyümeden kontrol altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.



Bayramiç Kaymakamı Alper Taş ise "Dağobası ve Toluklar köyümüz mevkisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle başlangıçta bir yayılım gösterdi. Şu an bütün ekiplerimiz sahada. Sayın Valimizin de talimatlarıyla teyakkuz halindeyiz. Gereken bütün tedbirler alındı. Ekiplerimiz gerekli müdahaleyi sağlıyorlar" diye konuştu. (DHA)