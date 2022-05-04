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Çanakkale'de 1 kilometrelik feribot kuyruğu: Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

Vatandaşlar feribot geçişi için 135 TL ücret ödedi

04 Mayıs 2022 17:43

Çanakkale kent merkezinden Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyenlerin oluşturduğu feribot kuyruğunun 1 kilometre uzadığı görüldü.

Ramazan Bayramı'nın son gününde, tatilciler dönüş yoluna çıktı. Çanakkale kent merkezinden Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyen vatandaşlar yaklaşık 1 kilometrelik feribot kuyruğu oluşturdu.

İskele Meydanı'ndan başlayan araç kuyruğunun, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi’ne kadar yaklaşık 1 kilometre uzadığı görüldü. 

Köprüyü fiyatından dolayı kullanmadığını belirten bir vatandaş ise, "Gelirken kullandım 272 lira aldı" dedi.

GESTAŞ firması görevlileri geçişleri hızlandırmak için seyyar olarak kuyruktaki sürücülere bilet keserken, vatandaşlar feribot geçişi için 135 TL ücret ödedi. (ANKA)

 
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