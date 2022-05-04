Çanakkale'de 1 kilometrelik feribot kuyruğu: Tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Çanakkale kent merkezinden Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyenlerin oluşturduğu feribot kuyruğunun 1 kilometre uzadığı görüldü.</p>\n<div class="info">Ramazan Bayramı'nın son gününde, tatilciler dönüş yoluna çıktı. Çanakkale kent merkezinden Eceabat ve Kilitbahir'e geçmek isteyen vatandaşlar yaklaşık 1 kilometrelik feribot kuyruğu oluşturdu.</div>\n<div class="info">\n<div class="content-text max-width">\n<p>İskele Meydanı'ndan başlayan araç kuyruğunun, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi’ne kadar yaklaşık 1 kilometre uzadığı görüldü. </p>\n</div>\n<div class="bar">\n<div class="content-text max-width">\n<p>Köprüyü fiyatından dolayı kullanmadığını belirten bir vatandaş ise, <em>"Gelirken kullandım 272 lira aldı"</em> dedi.</p>\n</div>\n<div class="bar">\n<div class="content-text max-width">\n<p>GESTAŞ firması görevlileri geçişleri hızlandırmak için seyyar olarak kuyruktaki sürücülere bilet keserken, vatandaşlar feribot geçişi için 135 TL ücret ödedi. (ANKA)</p>\n</div>\n<div class="bar"> </div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>