Çanakkale Dardanelspor-Erzin Belediyespor: 1-2

Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)

STAT: 18 Mart

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Selim Konukçu (xx), Ferdi Karadoruk (xx)

ÇANAKKALE DARDANELSPOR: Cüneyt (x) - Sinan (xx), Ahmet (x), Nuri Fatih (xx) (Dk. 71 Hıdır x), Selim (x), Oğuzhan (x) (Dk. 58 Fırat x), Serhat (x), Sergen (xx), Orhan (x), Tahir (x) (Dk. 46 Fatih Bozok x), Veli (x)

ERZİN BELEDİYESPOR: Mustafa (xx) - Nureddin (xxx), Ulaş (xx) (Dk. 67 Yasin Vardar xx), Ali (xxx) (Dk. 80 Sefa Ayberk Yürür x), Yücel (xx), Melih (xxx), Tuncer (xx), Yasin Abdioğlu (xxx), Sefa Aktepe (xx), Tugay (xxx) (Dk. 87 Emrah), Emre (xx)

GOLLER: Dk. 69 Sinan (Çanakkale Dardanel), Dk. 52 Yalçın, Dk. 81 Tugay (Erzin Bld)

SARI KARTLAR: Ahmet, Orhan (Çanakkale Dardanel), Emre, Tugay, Yasin Vardar (Erzin Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 75 Ahmet (Çanakkale Dardanel)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta Çanakkale Dardanelspor, evinde ligin dibine demir atan Erzin Belediyespor\'a 2-1 yenildi. Konuk takımda Yalçın\'ın 52. dakikada attığı gole 69. dakikada Sinanla karşılık veren Dardanelspor, Tugay\'ın 81. dakikadaki golüne engel olamadı. Ev sahibi, Ahmet\'in 75. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bu skorla Dardenelspor 14 puanla tehlike hattında kalırken Erzin, 12 puana ulaştı.

44\'üncü dakikada Çanakkale Dardanelspor sol kanattan Nuri Fatih ile korner atışını kullandı. Ceza sahası içinde Ahmet\'in dokunduğu topu penaltı noktası yakınında önünde bulan Sergen\'in şutu yan direkten döndü.

52\'inci dakikada konuk takım öne geçti. Sol kanattan Ulaş ceza sahası içine ortaladı. İyi yükselen Yalçın kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

69\'inci dakikada skor eşitlendi. Nuri Fatih\'in sağ kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde Sergen kafayı vurdu, defans çizgi üzerinde müdahale etti, dönen topu bu kez Sinan kafayla filelere gönderdi: 1-1.

75\'inci dakikada Dardanelspor\'un kazandığı taç sırasında iki takım oyuncuları arasında kısa süreli yaşanan gerginlik sonrası Ahmet ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

81\'inci dakikada Tugay sağ çaprazdan ceza sahasına girip sert vurarak skoru belirledi: 1-2.