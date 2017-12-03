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Spor

Çanakkale Dardanelspor-12 Bingölspor: 0-1

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) STAT: 18 Mart HAKEMLER: Hasan Ertuğan (x), Hilmi Göktürk İmamoğlu (x), Abdülhamit Söyler (x) ÇANAKKALE DARDANELSPOR: Cüneyt (x)- Sinan (x), Muhammed (x) (Dk

03 Aralık 2017 19:08

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)
STAT: 18 Mart
HAKEMLER: Hasan Ertuğan (x), Hilmi Göktürk İmamoğlu (x), Abdülhamit Söyler (x)
ÇANAKKALE DARDANELSPOR: Cüneyt (x)- Sinan (x), Muhammed (x) (Dk. 64 Fatih x), Uğur (xx), Selim (x) (Dk. 64 Fırat x), Serhat (xx), Mustafa (xx), Sergen (xx), Orhan (x), Tahir (x) (Dk. 74 Oğuzhan x), Veli (x)
12 BİNGÖLSPOR: Taylan (xx)- Doğancan (xxx), Mehmet (xx), Ogün (xx) (Dk. 81 Gökhan x), Mehmet Ali (xx) (Dk. 89 İsmail), Özkan (xxx), Emre (xxx) (Dk. 74 Barış x), Muhammed (xxx), Sercan (xxx), Fatih (xx), Kamil (xxx)
GOLLER: Dk. 52 Özkan (12 Bingölspor)
SARI KARTLAR: Orhan, Mustafa, Serhat, Fatih Bozok, (Dardaneslpor), Oğün, Doğancan, Özkan (12 Bingölspor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çanakkale Dardanelspor, sahasında 12 Bingölspor\'a tek golle mağlup oldu. Konuk ekibe 3 puanı getiren golü, 52\'nci dakikada Özkan kaydetti. Bu sonuçla Çanakkale Dardanelspor 15 puanda kalırken, 12 Bingölspor 20 puana yükseldi.
6\'ncı dakikada 12 Bingölspor\'lu Ogün\'ün kullandığı serbest atışta top üst direkten oyun alanına döndü.
13\'üncü dakikada soldan gelişen 12 Bingölspor atağında topla ceza sahası içine giren Mehmet\'in vuruşunda kaleye giden topu Dardanelspor kalecisi Cüneyt son anda kornere çeldi.
52\'nci dakikada 12 Bingölspor golü buldu. Kazanılan serbest vuruşta topu başına geçen Özkan güzel bir frikik golüyle ağları sarstı: 0-1. 
Mücadelede başka gol olmayınca 12 Bingölspor, sahadan galibiyetle ayrıldı. 

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