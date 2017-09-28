Çanakkale Dardanelspor - Kozan Belediyespor: 2-0

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)
STAT: 18 Mart
HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak (x), Ahmet Oğuz Yılmaz (x), Barış Sun (x)
ÇANAKKALE DARDANELSPOR: Cüneyt (xx) - Ahmet Yazar (xxx), Uğur Uğur(xx) (Dk. 89 Oğuzhan), Fırat (xxx) (Dk. 82 Hıdır), Serhat x(x), Mustafa (xx), Ahmet Topal (xx), Sergen (xx), Tahir (xx) (Dk. 74 Fatih xx), Yusuf (xx), Veli (xx)
KOZAN BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Mehmet Fırat (x) (dk. 75 Gökhan x), Oğuzhan (x), Ömer (xx), Metehan (x), Hakan (xx), Emre (x) (Dk. 75 Halil x), Emrah (x), Semih (xx), Rıdvan (x), Ziyaeddin (x) (Dk. 61 Ercan x)
GOLLER: Dk. 57 Fırat, Dk. 90+2 Ahmet Yazar (Dardanel)
SARI KARTLAR: Fırat, Ahmet Yazar, Cüneyt (Dardanel) - Hakan, Rıdvan, Oğuzhan, Mehmet (Kozan Bld)
KIRMIZI KART: Dk. 84 Oğuzhan (Kozan Bld)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup’ta Çanakkale Dardanelspor, iç sahada Kozan Belediyespor’u 2-0 yenerek puanını 8’e çıkardı. Çanakkale 18 Mart Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini 57\'nci dakikada Fırat ve 90+2\'nci dakikada Ahmet Yazar attı.
9\'uncu dakikada soldan gelişen Dardanelspor atağında topu yaklaşık 60 metre sürerek Kozan Belediyespor yarı sahasına giren Ahmet Yazar’ın ceza sahası içine ortasını son anda defans uzaklaştırdı.
13\'üncü dakika Kozan Belediyespor sağ kanattan korner kazandı. Hakan’ın Dardanelspor ceza sahası içine gönderdiği ortada Semih’in kafa vuruşu kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
İlk yarıdan gol çıkmadı.
47\'nci dakikada orta sahanın biraz daha ilerisinde Emre’nin direk kaleye vurduğu serbest vuruşta top üst direkten döndü.
57\'nci dakikada gelişen Dardanelspor golü buldu. Fırat, Uğur Uğur’un pasını ağlarla buluşturdu: 1-0.
84\'üncü dakikada konuk takım 10 kişi kaldı. Dardanelspor ceza sahasında taç çizgisi üzerinde Oğuzhan, Uğur Uğur’a sert müdahalesinde gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
90+2\'nci dakikada Dardanelspor atağında soldan çaprazdan Ahmet Yazar’ın düzgün vuruşunda top Kozan Belediyespor ağlarına gitti, maç bu skorla bitti: 2-0.