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Spor

Çanakkale Dardanelspor - Kemerspor 2003: 0-0

Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA) STAT: 18 Mart HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Adem Şahan (xx), Mehmet Kirişçioğlı (xx) ÇANAKKALE DARDANELSPOR: Cüneyt (x) - Sinan (x), Ahmet Yazar (xx) (Dk

05 Kasım 2017 19:38

Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)

STAT: 18 Mart
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Adem Şahan (xx), Mehmet Kirişçioğlı (xx)
ÇANAKKALE DARDANELSPOR: Cüneyt (x) - Sinan (x), Ahmet Yazar (xx) (Dk. 75 Fırat x), Uğur (x) (Dk. 82 Oğuzhan Bozkurt), Nuri Fatih (xx), Selim (xx), Serhat (x), Mustafa (x), Ahmet Topal (x) (Dk. 46 Fatih x), Sergen (xx), Hıdır (x)
KEMERSPOR 2003: Ahmet (x) - Fikret (xx), Oğuz (x) (Dk. 78 Muhammed x), Deniz (xx), Atakan (xx), Yunus (x) (Dk. 87 Volkan Can), Ahmet (xx), Lokman (x), Birkan (x), Abdurrahman (x), Barış (x)
SARI KARTLAR: Ahmet Yazar, Serhat (Dardanel), Atakan, Abdurrahman, Barış (Kemerspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çanakkale Dardanelspor, evinde Play-Off hattındaki Kemerspor 2003\'le 0-0 berabere kaldı. Galibiyet hasreti 4 haftaya yükselen Çanakkale ekibi 13 puana, Antalya temsilcisi ise 19 puana ulaştı.

7\'nci dakikada Çanakkale Dardanelspor kalecisi Cüneyt\'in kısa düşen aut atışında topu alan Kemersporlu Ahmet Mumin yaklaşık 30 metreden şutunu çekti. Üst direğe çarpan topu defans uzaklaştırdı.
45+2\'nci dakikada ev sahibi ekipten Nuri Fatih\'in kullandığı frikikte Sergen\'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle değer kazanmadı.
65\'inci dakikada Çanakkale atağında Nuri Fatih sağ çaprazdan sert vurdu, top az farkla auta çıktı. 
Müsabaka golsüz sona erdi.

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