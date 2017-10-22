Çanakkale Dardanelspor - Bayrampaşa: 0-2

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

STAT: 18 Mart

HAKEMLER: Levent Aktan (x), Arda Darcan (x), Muratcan Ilgaz (x)

ÇANAKKALE DARDANELSPOR: Cüneyt (xx) - Fatih Bozok (x) (Dk. 60 Fırat x), Ahmet Yazar (xx), Uğur Uğur (x), Nuri Fatih (xx), Serhat (x) (Dk. 72 Tahir x), Mustafa (x), Ahmet Topal (x) (Dk. 80 Oğuzhan x), Sergen (x), Yusuf (xx), Veli (x)

BAYRAMPAŞA: Hamdi (xx) - Güray (xx), Benhur (xx), Mertcan (xx), Yavuz (x) (Dk. 87 Ahmet), Polat (xx), İlker (xx), Bülent (xxx) (Dk. 77 Sercan xxx), Said (xx) (Dk. 67 Recep xx), Hüseyin (xx), Ünal (xx)

GOLLER: Dk. 25 Bülent, Dk. 84 Sercan (Bayrampaşa),

SARI KARTLAR: Bülent (Bayrampaşa), Sergen (Çanakkale Dardanel)

TFF 3. Lig 1. Grup maçında Çanakkale Dardanelspor, sahasında Bayrampaşa’ya 2-0 yenildi. Konuk ekibin gollerini 25. dakikada Bülent ve 84. dakikada Sercan kaydetti. Bayrampaşa, bu skorla puanını 18’e çıkarıp zirve yarışını sürdürdi. Çanakkale Dardanel ise 12 puanda kaldı.