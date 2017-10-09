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Spor

Çanakkale Dardanelspor - Batman Petrolspor: 2-1

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) STAT: Çanakkale 18 Mart HAKEMLER: Feridun Daldaş (x), Muhammet Ali Doğan (x), Yusuf Batuhan Yıldızlar (xx) ÇANAKKALE DARDANELSPOR: Cüneyt (xxx) - Ahmet Yazar (xxx), Uğur (xxx) (Dk

09 Ekim 2017 00:37

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

STAT: Çanakkale 18 Mart
HAKEMLER: Feridun Daldaş (x), Muhammet Ali Doğan (x), Yusuf Batuhan Yıldızlar (xx)
ÇANAKKALE DARDANELSPOR: Cüneyt (xxx) - Ahmet Yazar (xxx), Uğur (xxx) (Dk. 90+2 Oğuzhan), Nuri Fatih (xxx) (Dk. 58 Tahir x), Fırat (xx),Serhat (xxx), Ahmed Emir (xx), Mustafa (xx), Ahmet Topal (xx) (Dk. 71 Fatih Bozok x), Yusuf (xx), Hıdır (xx)
BATMAN PETROLSPOR: Ahmet (x) - Bahri (x) (Dk. 66 Halil x), Serhat (x), Emre (x), Erman (xx), Ensar (x) (Dk. 74 Ramazan (x), Celal (x), Veysel (x), Oğuzhan (x), Samed (x), Batuhan (x) (Dk. 61 Reha (x)
GOLLER: Dk. 32 Serhat, Dk. 41 Uğur (Dardanelspor), Dk. 90+4 Celal (Batman)
SARI KARTLAR: Fırat, Mustafa, Ahmed Emir (Dardanelspor), Bahri, Halil, Erman, Serhat (Batman)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup 7\'nci hafta mücadelesinde Çanakkale Dardanelspor evinde Batman Petrolspor’u 2-1 mağlup etti. Ev sahibinin gollerini 32\'nci dakikada Serhat, 41\'inci dakikada Uğur attı. Konuk ekibin tek golü ise 90+4\'üncü dakikada Celal’den geldi. Bu skorla Çanakkale ekibi 11 puana ulaşırken, Batman temsilcisi 6 puanda kaldı.

32\'nci dakikada ev sahibi ekibi öne geçti. Soldan serbest vuruşta Nuri Fatih, ceza sahasına ortaladı. Serhat güzel bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0.
41\'inci dakikada gelişen Çanakkale Dardanelspor atağında ceza sahası içine hızla giren Uğur, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.
66\'ncı dakikada Batman Petrolspor penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Reha’nın vuruşunda kaleci Cüneyt gole izin vermedi.
90+5\'inci Dakikada Batman Petrolspor soldan korner kullandı. Ceza sahasında Celal düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 2-1.

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