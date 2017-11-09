Çanakkale Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- RUS Donanması\'na ait 127 borda numaralı savaş gemisi \'Minsk\', Çanakkale Boğazı\'ndan geçerek Ege Denizi\'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na saat 09.30\'da giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 127 borda numaralı savaş gemisi Minsk, saat 10.45\'te manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndü. Minsk, 15 dakika içinde Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü\'nde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısının önünden geçiş yapan savaş gemisi, Ege Denizi\'ne açılmak üzere yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında Rus savaş gemisine Türk sahil güvenlik botu eşlik etti.



FOTOĞRAFLI