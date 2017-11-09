T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale Boğazı'ndan Rus savaş gemisi geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- RUS Donanması'na ait 127 borda numaralı savaş gemisi 'Minsk', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı

09 Kasım 2017 16:06

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- RUS Donanması\'na ait 127 borda numaralı savaş gemisi \'Minsk\', Çanakkale Boğazı\'ndan geçerek Ege Denizi\'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na saat 09.30\'da giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 127 borda numaralı savaş gemisi Minsk, saat 10.45\'te manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndü. Minsk, 15 dakika içinde Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü\'nde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısının önünden geçiş yapan savaş gemisi, Ege Denizi\'ne açılmak üzere yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında Rus savaş gemisine Türk sahil güvenlik botu eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHA RUS DonanmasıBoğazıEge DeniziMarmara DeniziRusKaradenizMinskNara BurnuKilitbahir KöyüYolcuBoğazdanTürkFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24