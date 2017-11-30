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Çanakkale Boğazı'ndan doğal gaz tankeri geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı, sıvılaştırılmış doğal gaz yüklü Cezayir bandıralı 'Ougarta' adlı tankerin geçişi sırasında tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

30 Kasım 2017 13:48

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı, sıvılaştırılmış doğal gaz yüklü Cezayir bandıralı \'Ougarta\' adlı tankerin geçişi sırasında tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Cezayir\'in Arzew Limanı\'ndan yüklenen sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG), Marmara Ereğlisi\'ndeki BOTAŞ tesislerine götüren 112 bin 867 grostonluk, 291 metre boyundaki Cezayir bandıralı \'Ougarta\' adlı tanker, bugün saat 07.30 sıralarında, Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Tanker, saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Doğal gaz tankerine boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-4\' ve \'Kurtarma-10\' adlı römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında Boğaz, Marmara\'dan Ege Denizi\'ne doğru tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, tankerin Marmara Denizi\'ne çıkış yapmasının ardından boğaz trafiğinin normale döneceğini belirtti.
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