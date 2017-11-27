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Çanakkale Boğazı'ndaki bayraklar, Mısır için yarıya indirildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'nın iki yakasında dalgalanan dev iki Türk bayrağı, Mısır'daki terör saldırısı sonrası Türkiye'nin 1 günlük yas ilan etmesiyle yarıya indirildi

27 Kasım 2017 15:03

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı\'nın iki yakasında dalgalanan dev iki Türk bayrağı, Mısır\'daki terör saldırısı sonrası Türkiye\'nin 1 günlük yas ilan etmesiyle yarıya indirildi.
Mısır\'daki El Ravda Camii\'ne yönelik terör saldırısı nedeniyle Türkiye\'de 1 günlük milli yas ilan edildi. Milli yas nedeniyle Çanakkale\'nin sembollerinden Kilitbahir köyü dağında bulunan \'Dur Yolcu\' ile 18 Mart Tepesi\'nde 45 metrelik göndere çekili 96 metrekarelik Türk bayrakları başta olmak üzere şehrin çeşitli noktalarındaki bayraklar, yarıya indirildi.

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