Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması üzerine çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, gemilere telsizle uyarıda bulunarak boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafiğin normale döneceğini bildirdi.

Öte yandan, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de sis nedeniyle yapılamıyor. Boğaz geçişi yapacak araçlar, Lapseki-Gelibolu hattına yönlendiriliyor.