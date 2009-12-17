T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale Boğazı'nda tehlikeli saatler

Çanakkale Boğazı'nda kontrolden çıkan 6900 ton amonyum nitrat yüklü kuru yük gemisi, karaya oturdu.

17 Aralık 2009 02:00

Çanakkale Boğazı'ndan geçerken arızalanıp kontrolden çıkan 6900 ton amonyum nitrat yüklü kuru yük gemisi, Eceabat mendireğine çarpıp karaya oturdu.

Çanakkale Liman Müdürlüğü, bomba yapımında kullanılıldığı belirtilen amonyum nitratın tehlike oluşturabileceğini gözönünde bulundurarak kurtarma çalışmalarına gemide yapılacak  kontrollerin ardından başlanacağını bildirdi.

Ukrayna'dan aldığı 6900 ton amonyum nitratı Cezayir'in Skikdy Limanı'na götüren St. Vincent bayraklı 163 metre uzunluğundaki "Lady Juliet" isimli kuru yük gemisi bugün saat 00.20 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan geçerken arıza yaptı.

Kontrolden çıkan gemi Eceabat Limanı mendireğine çarparak karaya oturdu

Geminin kaptanı telsizle durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bildirince bölgeye römorkörler sevk edildi.

Ancak Çanakkale Liman Müdürlüğü, bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat maddesinin tehlike oluşturabileceğini gözönünde bulundurarak çalışmalara izin vermedi.

Kurtarma çalışmaları, Liman Müdürlüğü'nce kurulacak komisyonun yapacağı incelemenin ardından verilecek karar doğrultusunda başlayacak.

Kaptan ve 25 mürettebat gemide komisyonun kararını bekliyor.

Bu arada Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü  yetkilileri, kaza öncesi radar sisteminde rotasından çıkıp karaya doğru yönelen gemiye telsizle defalarca uyarıda bulunduklarını, ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24