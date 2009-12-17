Çanakkale Boğazı'nda tehlikeli saatler

Çanakkale Boğazı'ndan geçerken arızalanıp kontrolden çıkan 6900 ton amonyum nitrat yüklü kuru yük gemisi, Eceabat mendireğine çarpıp karaya oturdu.



Çanakkale Liman Müdürlüğü, bomba yapımında kullanılıldığı belirtilen amonyum nitratın tehlike oluşturabileceğini gözönünde bulundurarak kurtarma çalışmalarına gemide yapılacak kontrollerin ardından başlanacağını bildirdi.



Ukrayna'dan aldığı 6900 ton amonyum nitratı Cezayir'in Skikdy Limanı'na götüren St. Vincent bayraklı 163 metre uzunluğundaki "Lady Juliet" isimli kuru yük gemisi bugün saat 00.20 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan geçerken arıza yaptı.



Kontrolden çıkan gemi Eceabat Limanı mendireğine çarparak karaya oturdu



Geminin kaptanı telsizle durumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bildirince bölgeye römorkörler sevk edildi.



Ancak Çanakkale Liman Müdürlüğü, bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat maddesinin tehlike oluşturabileceğini gözönünde bulundurarak çalışmalara izin vermedi.



Kurtarma çalışmaları, Liman Müdürlüğü'nce kurulacak komisyonun yapacağı incelemenin ardından verilecek karar doğrultusunda başlayacak.



Kaptan ve 25 mürettebat gemide komisyonun kararını bekliyor.



Bu arada Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, kaza öncesi radar sisteminde rotasından çıkıp karaya doğru yönelen gemiye telsizle defalarca uyarıda bulunduklarını, ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını belirtti.