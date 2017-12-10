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Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerine fırtına engeli

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı, kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı

10 Aralık 2017 14:51

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı, kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.
Çanakkale Boğazı\'nda kuvvetli fırtına ve sağanak, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Dün, gün boyunca devam eden ve bu sabaha karşı etkisini artıran fırtına ve sağanak, boğazda görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 09.30 itibarıyla transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapattı. Telsiz kanalından da gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza giriş yapamayan kaptanlar, gemileri demir bölgelerinde bekletti. Yetkililer, hava durumunun normale dönmesinin ardından boğazın trafiğe yeniden açılacağını söyledi

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