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Çanakkale Boğazı'nda faciadan dönüldü

Yolcu gemisiyle akaryakıt tankerinin çarpıştığı kaza nedeniyle bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler gönderildi

27 Haziran 2015 13:02

Çanakkale Boğazı'nda bir yolcu gemisiyle akaryakıt  tankeri çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, Yunanistan'dan İstanbul'a giden 162 metre  boyundaki Malta Bayraklı "Louis Crıstal" isimli yolcu gemisi ile Rusya'nın Tuapse  Limanı'ndan Malta'ya yolculuk yapan 182 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı  "STİ Pimlico" isimli tanker, Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu Feneraltı mevkisi  önlerinde çarpıştı. Kazanın ardından Boğaz, çift yönlü olarak transit gemi  geçişlerine kapatıldı.

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı kaza nedeniyle bölgeye güvenlik  amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler gönderildi.

Gemilerde batma tehlikesinin bulunmadığı, "STİ Pimlico" isimli  tankerde, kaza sırasında balast tankının patlaması nedeniyle 15 derecelik açıyla  yan yatma meydana geldiği öğrenildi.

Yolcu gemisindeki yolcuların tahliye taleplerinin gümrük işlemlerinin ardından gerçekleştirileceği belirtildi.

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