Çanakkale Boğazı'nda faciadan dönüldü

Çanakkale Boğazı'nda bir yolcu gemisiyle akaryakıt tankeri çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, Yunanistan'dan İstanbul'a giden 162 metre boyundaki Malta Bayraklı "Louis Crıstal" isimli yolcu gemisi ile Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan Malta'ya yolculuk yapan 182 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı "STİ Pimlico" isimli tanker, Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu Feneraltı mevkisi önlerinde çarpıştı. Kazanın ardından Boğaz, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Ölen ya da yaralananın bulunmadığı kaza nedeniyle bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler gönderildi.

Gemilerde batma tehlikesinin bulunmadığı, "STİ Pimlico" isimli tankerde, kaza sırasında balast tankının patlaması nedeniyle 15 derecelik açıyla yan yatma meydana geldiği öğrenildi.

Yolcu gemisindeki yolcuların tahliye taleplerinin gümrük işlemlerinin ardından gerçekleştirileceği belirtildi.