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Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

10 Mart 2018 17:04

Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı\'nda, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 100 metreye kadar düşünce, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı, saat 05.40\'ta çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı\'na giriş yapamayan gemiler, sisin dağılmasını beklerken, boğaz hattındaki feribot seferleri ise devam etti.

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