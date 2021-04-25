T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisi 'makine' arızası yaptı

25 Nisan 2021 19:10

Çanakkale Boğazı'na Marmara Denizi'nden giriş yapan 97 metre boyundaki 'Gulf' isimli kargo gemisinde makine arızası meydana geldi.

Yalova'dan Fransa'nın Port La Nouvelle Limanı'na giden Antigua Barbuda bayraklı 'Gulf' isimli kargo gemisinin makinesinde, Gocuk Burnu mevkiinde arıza meydana geldi. Gemi kaptanı, durumu telsiz kanalıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeden geçen gemilerin kaptanlarına dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Makine arızası yapan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma- 6' römorkörü refakatinde geri dönerek boğaz çıkışı yaptı ve güvenli bir bölgeye demirletildi.

 

çanakkaleçanakkale boğazı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24