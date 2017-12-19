T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale Boğazı hayalet ağlardan temizlendi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'nda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca üç yıl önce başlatılan 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında, diplerdeki hayalet ağlar ve av araçları temizlendi

19 Aralık 2017 18:38

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'nda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca üç yıl önce başlatılan \'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi\' kapsamında, diplerdeki hayalet ağlar ve av araçları temizlendi. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığı engelleyerek biyolojik ve ekonomik kayıplarının azaltılması amacıyla 2014 yılında \'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi\' başlattı. Su ürünleri avcılığı sırasında zemin yapısı, hava koşulları, ağ çakışması veya kullanım hataları gibi nedenlerden dolayı denizlere terk edilmiş ağların ve av araçlarının temizlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında bu yıl, 1915 yılında Alman denizaltısı tarafından torpillenerek Çanakkale açıklarında batırılan İngiliz Donanmasına ait Majestik batığı, Gelibolu İlçesi önlerinde bulunan Barbaros Hayrettin Zırhlısı ve Kilitbahir Köyü önlerindeki Kaptan Franco batığı başta olmak üzere farklı lokasyonlarda terk edilmiş ağlar ve av araçlarının temizliği yapıldı. Proje kapsamında 40 metre derinliğe kadar olan alanda 6 profesyonel dalgıç dalarak terk edilmiş ağlar ile av araçlarının tespitini yaptı. Ardından da su ürünleri için tehdit oluşturan hayalet ağlar ile av araçları dipten çıkarılıp bertaraf edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çanakkale İl Müdürü Erdem Karadağ, avcılık esnasında çeşitli nedenlerden dolayı ağların kesilip denize bırakıldığını belirterek, şöyle dedi:
\"Çanakkale\'de 2016 yılında Gökçeada ve Bozcaada çevresinde 13 lokasyonda temizlik işlemlerini yaptık. Yaklaşık 3 bin metrekarelik bir ağ çıkarımı oldu. Bu yıl ise Boğaz içinde 12 lokasyonda temizlik çalışmalarını başlattık. Şimdiye kadar 11 bin metrekare ağ çıkarımı gerçekleşti. Son 2 yılda toplam 14 bin metrekare ağ çıkarımı gerçekleştirdik.\"

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHABoğazı Gıda TarımHayvancılık Bakanlığınca üçTerk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi ProjesiTarımHayvancılık BakanlığıSuAlmanDonanmasınaGeliboluBarbaros Hayrettin Zırhlısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24