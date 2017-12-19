Çanakkale Boğazı hayalet ağlardan temizlendi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'nda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca üç yıl önce başlatılan \'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi\' kapsamında, diplerdeki hayalet ağlar ve av araçları temizlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığı engelleyerek biyolojik ve ekonomik kayıplarının azaltılması amacıyla 2014 yılında \'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi\' başlattı. Su ürünleri avcılığı sırasında zemin yapısı, hava koşulları, ağ çakışması veya kullanım hataları gibi nedenlerden dolayı denizlere terk edilmiş ağların ve av araçlarının temizlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında bu yıl, 1915 yılında Alman denizaltısı tarafından torpillenerek Çanakkale açıklarında batırılan İngiliz Donanmasına ait Majestik batığı, Gelibolu İlçesi önlerinde bulunan Barbaros Hayrettin Zırhlısı ve Kilitbahir Köyü önlerindeki Kaptan Franco batığı başta olmak üzere farklı lokasyonlarda terk edilmiş ağlar ve av araçlarının temizliği yapıldı. Proje kapsamında 40 metre derinliğe kadar olan alanda 6 profesyonel dalgıç dalarak terk edilmiş ağlar ile av araçlarının tespitini yaptı. Ardından da su ürünleri için tehdit oluşturan hayalet ağlar ile av araçları dipten çıkarılıp bertaraf edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çanakkale İl Müdürü Erdem Karadağ, avcılık esnasında çeşitli nedenlerden dolayı ağların kesilip denize bırakıldığını belirterek, şöyle dedi:

\"Çanakkale\'de 2016 yılında Gökçeada ve Bozcaada çevresinde 13 lokasyonda temizlik işlemlerini yaptık. Yaklaşık 3 bin metrekarelik bir ağ çıkarımı oldu. Bu yıl ise Boğaz içinde 12 lokasyonda temizlik çalışmalarını başlattık. Şimdiye kadar 11 bin metrekare ağ çıkarımı gerçekleşti. Son 2 yılda toplam 14 bin metrekare ağ çıkarımı gerçekleştirdik.\"

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