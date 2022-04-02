Çanakkale Belediyesinde başkan yardımcısı ve veteriner müdür vekili görevden uzaklaştırıldı

Çanakkale Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aç kalan köpeklerin birbirini parçalayıp, yedikleri iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay ile Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur görevlerinden uzaklaştırıldı.

Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aç kalan köpeklerin birbirlerini yediklerine ilişkin iddialar üzerine İçişleri Bakanlığınca mülkiye başmüfettişleri görevlendirildi.

İddialarla ilgili müfettişlerin yaptığı araştırmanın ardından Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay ile Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur'un görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Konu ile ilgili Çanakkale Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Soruşturmanın selameti açısından, soruşturmayı yürüten Mülkiye Başmüfettişleri tarafından, Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 138. Maddesi uyarınca 01.04.2022 tarihinden itibaren görevlerinden uzaklaştırılmıştır." (DHA)