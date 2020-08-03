Çanakkale Ayvacık’ta orman yangını

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ormanlı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve ilçe belediyelerine ait itfaiye araçları gönderildi.

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü, 2 Ağustos Pazar günü 15 orman yangını gerçekleştiğini duyurmuştu. 3 Ağustos itibariyle 8'i kontrol altına alınan 11 orman yangınına müdahale sürüyor.

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