Çanakkale Açık Cezaevi'nin yanan çatısı onarılacak

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda korkuya neden olan yangında zarar gören tekstil atölyesinin çatısı, kısa sürede onarılacak.

Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda farklı alanlarda üretimin gerçekleştiği 6 bin metrekareyi bulan atölyelerin çatısının onarım çalışmaları sırasında, dün (perşembe) akşam çıkan yangın, korkuya neden oldu. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde çatıda başlatılan kapsamlı onarım nedeniyle, tekstil üretiminin yapıldığı bölümün çatı kısmında mebran kaplama işi yapıldıktan sonra, saat 17.00\'de, işçiler paydos etti. Pürmüz yardımıyla yapılan mebran kaplama çalışmasından bir süre sonra çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangını soğutma çalışması, gece geç saatlere kadar sürdü.

Bu sabah ise hasar meydana gelen çatıda zarar tespiti çalışmalarına başlandı. Yangında 6 bin metrekarelik çatı alanının yaklaşık 500 metrekarelik bölümünün zarar gördüğü, alevler sirayet etmediği için tekstil atölyesindeki ürünlerin yangından etkilenmediği öğrenildi. Çatıdaki hasar tespitinin tamamlanmasının ardından yanan alanın onarım çalışmasına başlanacağı bildirildi.

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