T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çanakkale Açık Cezaevi'nin yanan çatısı onarılacak

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda korkuya neden olan yangında zarar gören tekstil atölyesinin çatısı, kısa sürede onarılacak

22 Eylül 2017 16:29

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda korkuya neden olan yangında zarar gören tekstil atölyesinin çatısı, kısa sürede onarılacak.
Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda farklı alanlarda üretimin gerçekleştiği 6 bin metrekareyi bulan atölyelerin çatısının onarım çalışmaları sırasında, dün (perşembe) akşam çıkan yangın, korkuya neden oldu. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde çatıda başlatılan kapsamlı onarım nedeniyle, tekstil üretiminin yapıldığı bölümün çatı kısmında mebran kaplama işi yapıldıktan sonra, saat 17.00\'de, işçiler paydos etti. Pürmüz yardımıyla yapılan mebran kaplama çalışmasından bir süre sonra çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangını soğutma çalışması, gece geç saatlere kadar sürdü.
Bu sabah ise hasar meydana gelen çatıda zarar tespiti çalışmalarına başlandı. Yangında 6 bin metrekarelik çatı alanının yaklaşık 500 metrekarelik bölümünün zarar gördüğü, alevler sirayet etmediği için tekstil atölyesindeki ürünlerin yangından etkilenmediği öğrenildi. Çatıdaki hasar tespitinin tamamlanmasının ardından yanan alanın onarım çalışmasına başlanacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burak GEZENÇANAKKALE DHAAçık CezaKurumuYaklaşanPürmüzYangınıBuYangındaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24