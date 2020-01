Çanakkale Açık Cezaevi'ndeki yangın korkuttu

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Açık Cezaevi\'nin Tekstil Atölyesi\'nin çatısında yapılan tabilat sırasında sırasında çıkan yangın. itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, mahkum yakınları yetkililerden bilgi almak için cezaevi önüne akın etti.

Yangın, bugün saat 19.30 sıralarında, Çanakkale Açık Cezaevi\'nde bulunan tekstil atölyesinin çatısındaki onarım işlemi sırasında çıktı. Yangına, çatıya mebran kaplama işlemi yapıldığı sırada çıkan bir kıvılcımın sebep olduğu belirtildi. Endişe yaratan yangına Çanakkale Belediyesi, Lapseki Belediyesi, Kepez Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait arazözler ile AFAD ekipleri müdahale etti. Bir saat içinde kontrol altına alınarak söndürülen yangında, tekstil atölyesinin çatısı büyük zarar gördü.

MAHKUM YAKINLARI CEZAEVİ ÖNÜNE AKIN ETTİ

Yangını haber alan mahkum yakınları cezaevi önüne akın etti. Cezaevi içinde isyan olduğu dedikodusu üzerine Yakınlarının sağlığından endişe eden çok sayıda vatandaş, bilgi alabilmek için cezaevi önündeki polislerle kısa süreli gerginlik yaşadı. Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Bekir Alanoğlu, cezaevi kapısına gelerek, mahkum yakınlarına yangının çıkış nedenini anlatıp, can kaybı olmadığını söyledi. Müdür Alanoğlu\'nun sözleri ile ikna olmayan vatandaşlar içerideki mahkum yakınları ile telefonla görüşme konusunda ısrarcı oldu. Bunun üzerine içerideki mahkumlardan bazıları kapıda bekleyen yakınlarını arayıp, sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, \"Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumumuza ait atölye binalarının çatısında yapılmakta olan onarım sırasında, çatıda bir yangın meydana gelmiş olup yangın, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ve kurum personelimizin yardımıyla kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmayıp, bir miktar maddi zararımız bulunmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklama daha sonra yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur\" ifadelerine yer verdi.

İtfaiye ekipleri, kontrol altına alınan cezaevindeki yangını soğutma çalışmalarına devam ediyor.

