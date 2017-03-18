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Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, köprünün temelini attı.

18 Mart 2017 15:55

Dünyanın en büyük asma köprüsü olacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Stadyumu'ndan telekonferansla bağlandığı, Başbakan Binali Yıldırım'ın da temsili olarak butona bastığı törenle atıldı.

Marmara'nın 5. asma köprüsü

Anadolu yakasındaki Lapseki'nin Şekerkaya ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına yapılacak köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin de 5. asma köprüsü olarak hizmet verecek.

Dünyanın en uzunu olacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te açılması planlanan Çanakkale 1915 Köprüsü, tamamlandığında "dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olacak. 

10 milyar liranın üzerinde

Trakya'dan Ege ve Akdeniz'e uzanan ulaşım hattında Çanakkale'yi Marmara Bölgesi'nde çok önemli konuma taşıyacak köprü, 10 milyar liranın üzerinde yatırımla hayata geçirilecek.

İki yakanın birbirine, kenar açıklıklarıyla kendisinin toplam uzaklığı 3 bin 860 metre ve viyadükleriyle 5 kilometre üzerinde olacak köprünün iki ayak arasındaki açıklığının ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'ü taçlandırmak için 2 bin 23 metre olarak belirlendi.

Köprü, 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak.

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