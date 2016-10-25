Çanakkale 1915 Köprüsü'nden geçiş ücreti belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım, 2023'te yılında açılması planlanan Çanakkale 1915 Köprüsü'den geçiş ücretinin 15 Euro + KDV olacağını açıkladı. Başbakan, köprünün temelinin 18 Mart'ta atılacağını da duyurdu.

Çankaya Köşkü'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Çanakkale 1915 Köprüsü için 2023 oldukça önemli bir açıktır, Türkiye'de inşa edilen asma köprülerin en uzunu, ayak açıklığı en fazla olanı, dünyadaki en uzun açıklığı olan köprü Japonya'dadır.

O 1991 metre, bizimki 2023 metre. Kulelerden sonra da 923 metrelik iki bölüm var, sonra da viyadükleri var. Buna ilaveten de 100 kilometrelik otoyol var.

Gelibolu tarafından başlayıp Malkara'ya kadar devam eden, oradan İstanbul yoluna katılan bir otoyol. Ayrıca Malkara üzerinden Edirne'ye devam eden bölünmüş yol var.

Köprü için 18 Mart'ta temel atmayı düşünüyoruz, hedefimiz 2023'e kadar bitirmek. Oldukça büyük bir proje, 10 milyar TL'yi buldu finanslar hariç. Köprüden geçiş ücreti 15 Euro +KDV olacak. Bu yıllardır konuşulan bir konu. Ocak ayına kadar teklifler toplanacak sonra hemen değerlendirilecek ve her şey yolunda giderse, bir aksilik olmazsa 18 Mart'ta da ilk kazmayı vuracağız.

Japonya da ilgileniyor başka ilgilenenler de var. Neticede birer birer meydana çıkacaklar, boy gösterecekler. Er meydanı burası, hangisi daha istekliyse o alacak. Burada sistem şöyle olacak; yapım süresi dahil işletme süresini en aza indireceğiz. Trafik garantisi var. Süreyi en kısa veren teklif kazanan teklif olacak.

Çanakkale geçilmez diyorduk, Çanakkale geçilir... Hikayeler yazmaya çalışanlar, kötümser hava yaymaya çalışanlar bir kez daha gerçeğin böyle olmadığını ümit ederim ki görmüş olur. Köprüden geçiş süresi 5 dakika falan..."