-CANA: SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Galatasaraylı futbolcular Lorik Cana ve Kazım Kazım, yarın Spor Toto Süper lig'de Fenerbahçe ile yapacakları derbi maçı değerlendirdi. İki futbolcunun Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamalar, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde de yayınlandı. Karşılaşmayı ''Sezonun en önemli maçı'' olarak değerlendiren Cana, ''Şu anda bulunduğumuz durum belli. Onun için daha fazla ekstra motive olmamız gerekiyor. Takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz. En iyi şekilde o maçtan ayrılmak istiyoruz. Her oynadığım maçta Galatasaray forması için, ona layık olabilmek için yüzde 300'ümü vererek mücadele ediyorum. Bu maçta da öyle olacak. Taraftarımızın da görmek istediği o. Ve sahada bunu kesinlikle görecekler. Bizden bu mücadeleyi görecekler. Yeter ki onlar bizim yanımızda olsun, olacağından da en ufak bir şüphem yok'' dedi. Derbiye futbolcuların yanı sıra, camianın da çok iyi motive olduğunu belirten Fenerbahçeli eski futbolcu Kazım da Stada gittiklerinde taraftarlarının yanında olacağına işaret ederek, şunları kaydetti: ''Bu da bize ekstra motivasyon kazandıracak. Bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Benim o takımdan gelmiş olmam hiç önemli değil. Hangi takımdan gelirsem geleyim bu çok önemli bir maç. Ve bu bizim ekstra motive olduğumuz bir maç. Tek ben değil bütün takım arkadaşlarım da böyle düşünüyor. Tamamen odaklandığımız bu maçtan çıkıp 3 puanı almak istiyoruz. Kesinlikle maça çıkmadan önce bu güveni kendinizde barındırmanız gerekiyor.''