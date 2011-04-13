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Spor

CANA İLE ARDA TAKIMLA ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A)

13 Nisan 2011 22:58

-CANA İLE ARDA TAKIMLA ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 18 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Manisaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.  Teknik Direktör Bülent Ünder yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından, dar alanda pres uygulamalı çift kale maç yaptıkları bildirildi. 1,5 saat süren antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç oynandığı kaydedildi.  Sakatlıkları geçen Cana ve Arda'nın çalışmanın tamamında takımla birlikte yer aldığı, izinli olan Neill'in idmana katılmadığı belirtildi.  Sakatlıkları süren Yekta ve Hakan'ın tedavisine devam edildiği, Çağlar'ın ise kondisyoner eşliğinde sahada çalıştığı ifade edildi. Bülent Ünder'in bir daha oynatmayacağını açıkladığı Pino'nun ise takımdan ayrı özel çalışma yaptığı kaydedildi. Galatasaray, Manisaspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 17.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.

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