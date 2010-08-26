-CANA: GURUR DUYUYORUM İSTANBUL (A.A) - 26.08.2010 - Galatasaray'ın Arnavut futbolcusu Lorik Cana, sarı-kırmızılı takımda olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Cana, Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamasında, basında kendisi hakkında gerçek olmayan bir haberin yer aldığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: ''Türkiye basınında, ülkemdeki bir medya organından alıntı yapılarak bir haber yapıldığını öğrenmiş bulunuyorum. Bildirmek isterim ki hiçbir yayın organına herhangi bir açıklama yapmadım. Söz konusu haberin gerçeklikle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Aksine, geldiğim günden bu yana büyük ilgi gördüğüm ve beklentilerime uygun bir atmosfer ile karşılaştığım Galatasaray'ın bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum.''