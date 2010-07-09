Cana Galatasaray'lı oldu

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Transfer sezonun başından beri defansif orta sahaya oyuncu arayan Galatasaray, bu bölgeye ilk transferini gerçekleştirdi.Sarı-kırmızılı takım daha önce Marsilya'nın da kaptanlığını yapmış, son olarak da İngiltere'nin Sunderland takımında forma giyen Lorik Cana'yla 4 yıllık anlaşma sağladı.Galatasaray Resmi Sitesi bu transferi şu şekilde açıkladı;Galatasaray, İngiltere’nin Sunderland FC takımında forma giyen orta saha oyuncusu Lorik Cana ile 4 yıllık anlamaya varmıştır.