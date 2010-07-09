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Spor

Cana Galatasaray'lı oldu

Sarı-kırmızılı takım uzun süredir devam eden sessizliğini bozdu ve Sunderland'ten Lorik Cana'yı renklerine bağladı.

09 Temmuz 2010 03:00

T24 - Sarı-kırmızılı takım uzun süredir devam eden sessizliğini bozdu ve Sunderland'ten Lorik Cana'yı renklerine bağladı.



Transfer sezonun başından beri defansif orta sahaya oyuncu arayan Galatasaray, bu bölgeye ilk transferini gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı takım daha önce Marsilya'nın da kaptanlığını yapmış, son olarak da İngiltere'nin Sunderland takımında forma giyen Lorik Cana'yla 4 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray Resmi Sitesi bu transferi şu şekilde açıkladı;

Galatasaray, İngiltere’nin Sunderland FC takımında forma giyen orta saha oyuncusu Lorik Cana ile 4 yıllık anlamaya varmıştır.


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