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Can Yücel’in "Ülke Bölünsün İstiyorum" şiirini paylaştığı için yargılanan Sibel Özbudun beraat etti

Özbudun'un 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyordu

17 Mart 2016 14:27

Can Yücel'in, "Ülke bölünsün istiyorum" adlı şiirini paylaştığı için hakkında, 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan dava açılan akademisyen Sibel Özbudun'un beraatına karar verildi.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sibel Özbudun ve avukatları katıldı. Özbudun, bazı öğrenci, akademisyen, yazar ve parti üyelerinin de izlediği duruşmadaki savunmasında, "Paylaştığım görseli çizmiş ya da yapmış değilim. Bunun, sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldığını gördüm. Eleştiri ve protesto amacıyla paylaştım. Paylaşımım üzerine de kimse ayaklanmadı. Ayrıca, paylaştığım şiir de yıllardır internette dolaşıyor. Yargılanmak bana nasip oldu. Düşünce ve ifade özgürlüğünün yanında bir karar vermenizi istiyorum" diye konuştu.

Sanık avukatı Levent Kanat da müvekkilinin suça tahrik yönünde eylemi olmadığını kaydederek, beraatını istedi. Hakim Aydoğan Levent Gedik, 'unsurları itibarıyla suç oluşmadığı ve sanığın, yüklenen suç açısından kastının bulunmadığı' gerekçesiyle Özbudun'un beraatına karar verdiğini açıkladı.

Bu arada, duruşma öncesinde adliye önünde toplanan Ankara Düşünceye Özgürlük Platformu, Özbudun hakkındaki davayı protesto etti. Basın açıklamasına CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da destek verdi.

Sibel Özbudun'un, 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

 

 

 

 

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