T24 LogoT24 Logo
Gündem

Can Yücel’in “Ülke Bölünsün İstiyorum” şiirini paylaşan akademisyene terör soruşturması!

Akademisyenin "Suç işlemeye alenen tahrik etmek"ten cezalandırılmasını istendi

31 Ocak 2016 15:00

Akademisyen, antropolog ve yazar Sibel Özbudun'un, kendisine ait Facebook sayfasındaki paylaşımları nedeniyle "Suç işlemeye alenen tahrik etmek" ve "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçlarından cezalandırılması istendi. Deliller arasında Can Yücel'in “Ülke Bölünsün İstiyorum” başlıklı şiiri de var.  

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre,  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan ilk iddianamede, Özbudun’un, 11 Ağustos 2015’te maskeli ve elinde molotofkokteyli gibi bir malzeme bulunan illegal eylemciyle, arkasında yine bir eylemi temsil eden çizimlerin bulunduğu fotoğrafı paylaştığı, bu paylaşımın altına da "Yönetmeliğiniz sizin olsun, isyan bizimdir" yazdığı anlatıldı.

İddianamede, Özbudun’un bu paylaşımı ile "kişileri alenen kanunsuz ve suç sayılan eylemler yapmaya tahrik ettiği" ileri sürüldü. İddianamede, “Can Yücel atfıyla ‘Ülke bölünsün istiyorum, yandaş, yalaka ve yavşaklar bir tarafa, onurlu şerefli, emekçi ve vatansever insanlar bir tarafa’ şeklindeki ifadeler bulunan bir fotoğrafı paylaştığı ve bu fotoğrafın yanına da bu ülke bölünsün şeklinde yorum yazısı yazdığı belirlenmiştir” denildi.

 

“Çok öğrencisi var”

 

İddianamede, Özbudun’nun emekli öğretim üyesi olması nedeniyle çok sayıda öğrencisinin bulunduğu vurgulanarak, "Suç işlemeye alenen tahrik etmek"ten cezalandırılmasını istendi. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ramazan Dinç de Özbudun’un paylaşımları nedeniyle "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçundan ikinci bir dava açtı. Özbudun savunmalarında paylaşımların düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu, herhangi bir örgütle bağlantısının bulunmadığını söyledi.

ETİKETLER

can yücelşiirülke bölünsün istiyorum şiirisibel özbudunpkkkcksuça işlemeye tahrik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24