Can yeleğinde Suriyelilere özel indirim!

Yunanistan’a geçerek oradan diğer AB ülkelerine ulaşmaya çalışan mülteciler her an batmaya hazır olan lastik botlarla uzaklığı 1 ila 5 mil arasında değişen Sisam, İstanköy (Kos), Sömbeki, Sakız ve Midilli adalarına geçmeye çalışıyor. Her gün yüzlerce Suriyelinin Bodrum’dan Yunan adalarına çıktığı umut yolculuğu ise yerli esnafa fırsat oldu. Satışların patladığı Bodrum’da artık bakkallardan bile can yeleği temin etmek mümkün. Üstelik dükkanların önünde yığın halinde duran yelekler için Suriyelilere özel indirimler yapılıyor.

ABD merkezli Associated Press ajansının haberine göre Bodrum’da dükkan sahiplerinin Suriyeli mültecilere özel getirdikleri can yeleklerini indirimle satıyorlar. Ajansın geçtiği fotoğraflarda göçmenlerin can yeleklerini deneyerek satın aldığı görülüyor.

Her gün yüzlerce göçmen daha iyi bir hayat umuduyla Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarından Yunanistan’ın İstanköy adasına geçmeye çalışıyor.

İç savaşın yerle bir ettiği Suriye’den ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, özellikle Bodrum’un Gümbet, Bitez, Ortakent-Yahşi ve Turgutreis mahallelerinden 03.00-05.00 arası denize açılıyor ve lastik botlarla 4 km mesafedeki İstanköy’e ulaşıyor.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre; Ocak ayından bu yana Ege Denizi’nde Türkiye yakınlarındaki adalara yaklaşık 130 bin göçmen geldi. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 750 artışa tekabül ediyor. Turizmle ayakta kalan İstanköy’e ise sadece geçen ay 7 bin mülteci ulaştı.

İstanköy Belediye Başkanı Yorgo Kiriçis her gün 700 ile 1000 arasında mültecinin adada kayıt altına alındığını açıkladı.