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Çan Termik Santralinde iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN TERMİK SANTRAL KAZASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA Çanakkale'nin Çan ilçesindeki 18 Mart Termik Santrali'nde yaşanan bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı iş kazasıyla ilgili soruşturma devam ederken, konuyla ilgili Çanakkale V

06 Kasım 2018 01:05

ÇANAKKALE VALİLİĞİ\'NDEN TERMİK SANTRAL KAZASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Çanakkale\'nin Çan ilçesindeki 18 Mart Termik Santrali\'nde yaşanan bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı iş kazasıyla ilgili soruşturma devam ederken, konuyla ilgili Çanakkale Valiliği\'nden de yazılı bir açıklama yapıldı.
Çanakkale Valiliği web sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
\"05.11.2018 tarihinde saat 17.35 sıralarında ilimiz 18 Mart Çan termik santrali kazan dairesi basınçlı su hattının henüz bilinmeyen bir sebeple kopması sonucu bir iş kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen iş kazasında aynı işyerinde çalışan bir işçimiz hayatını kaybetmiş, bir işçimiz de yaralı olarak Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Olayla ilgili olarak Çan Cumhuriyet Savcılığınca adli işlemlere başlanılmıştır. Hayatını kaybeden işçimize Allahtan Rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı işçimize acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"
Öte yandan, Çan Kaymakamlığı ise hayatını kaybeden Ferdi Mutlu\'nun 29, ağır yaralı Onur Terzi\'nin ise 21 yaşında olduğunu açıkladı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,(DHA)

 

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