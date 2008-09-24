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Spor

Can Smith’i Fenerbahçe'den

2009 Avrupa Şampiyonası finallerine namağlup unvanıyla yükselen 12 Dev Adam, forvet pozisyonuna olası bir ihtiyaç durumunda, Fenerbahçe Ülker’in yeni ABD’lisi Devin Smith’i kadroya monte e

24 Eylül 2008 03:00


2009 Avrupa Şampiyonası finallerine namağlup unvanıyla yükselen 12 Dev Adam, forvet pozisyonuna olası bir ihtiyaç durumunda, Fenerbahçe Ülker’in yeni ABD’lisi Devin Smith’i kadroya monte edecek


2009 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde oynadığı altı maçı da kazanarak finallere namağlup yükselen tek ülke özelliğini kazanan A Milli Basketbol Takımı’nda, forvet pozisyonuna “takviye” ihtiyacı doğması durumunda alternatif belirlendi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, elemeler öncesinde, ay - yıldızlı ekibin “en zayıf halkası” olarak görülen, ancak 12 Dev Adam’ın takım olarak gösterdiği üstün performansla bu açığı kapamasıyla rafa kaldırılan “devşirme takviye” planının, 2009 yılı eylül ayında Polonya’da yapılacak finaller için yeniden gündeme gelebileceği öğrenildi.

Milli Takım coachu Bogdan Tanjevic’in, elemeler sona ermeden kısa bir süre önce yaptığı açıklamada yoluna “aynı kadro” ile devam etme kararını üstüne basa basa ifade etmesine karşın, doğabilecek muhtemel bir sakatlık sıkıntısına karşı şimdiden önlem almayı planlayan teknik ve idari kadro, Fenerbahçe Ülkerli Smith’i gözüne kestirdi. Sarı - lacivertli takımın henüz hazırlık sürecini yaşamasına karşın performansının yanısıra karakteristik özellikleriyle de sivrilen, takım arkadaşlarıyla uyumu göze çarpan ABD’li yıldızın, forvet pozisyonu için en güçlü aday olduğu bildirildi. Geçtiğimiz sezonu İtalya’nın Air Avellino kulübünde geçiren Smith, play - off’lardaki 23.3, sezon ortalaması olarak da 17.8 sayı gibi yüksek isabet yüzdesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Smith kimdir

12 Nisan 1981’de ABD Deleware’de Dünya’ya geldi. NCAA’de Virginia Cavaliers takımında yıldızı parlayan 27 yaşında ve 1.96 boyundaki tecrübeli forvet, Avrupa macerasına, üç sezon önce İspanya’nın Bruesa Guipuzcoa takımına transfer olarak başladı. Ardından geçtiğimiz sezon İtalya’nın Air Avellino takımında görev yapan siyahi forvet, ligin normal sezonundaki 34 maçta 17.8 sayı ortalaması tuttururken, play - off’larda ise maç başına 23.3 sayı ile mükemmel bir performans çizdi. Smith, ağustos ayı sonunda ise Fenerbahçe Ülker ile sözleşme imzaladı.

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