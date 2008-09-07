Can pazarı

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Azerbaycan'ın Galler'e deplasmanda 1-0 yenildiği karşılaşmada Azeri futbolcu Nodar Mamedov'un dili bir pozisyonda boğazına kaçtı

07 Eylül 2008 03:00

Azerbaycan'ın Galler'e deplasmanda 1-0 yenildiği karşılaşmada Azeri futbolcu Nodar Mamedov'un dili bir pozisyonda boğazına kaçtı ve yere yığıldı.

Hüseyinov, ilk müdahaleyi yapıp takım arkadaşını hayata döndürdü. Geçtiğimiz hafta da Köln'de forma giyen Ümit Özat'ın dili boğazına kaçmış ve görevlilerin müdahalesiyle kurtarılmıştı.

Belçika, Estonya'yı zor geçti

Millilerimizle birlikte Güney Afrika 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5. Grup'ta mücadele eden Belçika ilk maçta kendi sahasında Estonya'yı 3-2 mağlup etti.

Çarşamba günü Şükrü Saracoğlu'nda konuk edeceğimiz Belçika'nın gollerini Sonck (Dk. 39 ve 80) ve Defaur (Dk. 75) kaydederken, Estonya'nın sayıları Zenjov (Dk.57) ve Oper'den (Dk. 90) geldi. 2010 Dünya Kupası Elemeleri 7. Grup maçında Avusturya, güçlü rakibi Fransa'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. 8. dakikada Janko'nun golüyle 1-0 öne geçen Avusturya 42. dakikada Fransız Mexes'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Fransa 62. dakikada Govou'nun golüyle farkı 1'e indirerek umutlandı. Avusturyalı Ivanschitz ise 73. dakikada kaydettiği golle Fransa'nın umutlarını söndürdü.

Gruplarda alınan diğer sonuçlar şöyle:

1. Grup: Arnavutluk - İsveç : 0-0, Malta-Portekiz : 0-4 Goller: Dk.24 Said (k.k), Dk. 61 Almeida, Dk.70 Simao, Dk. 78 Nani.

2. Grup: İsrail-İsviçre : 2-2 Goller: Dk.73 Benayoun, Dk.90 Sahar/Dk. 45 Hakan, Dk. 56 NKufo, Moldova- Letonya:1-2 Goller: (Dk. 76 Alexeev /Dk. 7. dakikada Karlsons, Dk. 22. Astafjevs

3. Grup: Polonya-Slovenya: 1-1 Goller: Dk. 17. Zewlakow (pen) / Dk. 35 Dedic), Slovakya- Kuzey İrlanda: 2-1 Goller: Dk. 46 Skrtel, Dk. 70 Hamsyk / Dk.80 Durica (k.k)

4. Grup: Liechtenstein-Almanya : 0-6 Goller: Dk. 21 ve Dk.48 Podolski, Dk.65 Rolfes, Dk.66 Schweinsteiger, Dk.75 Hitzlsperger, Dk.86 Westermann

6. Grup: İngiltere-Andorra: 2-0 Goller: Dk. 49. ve 56. Joe Cole), Ukrayna-Belarus : 1-0 Goller:(Dk. 90 Shevchenko (pen)

7.Grup: Sırbistan-Faroe Adaları: 2-0 Goller: Dk.29 Jakobsen (k.k), Dk.87 Zigiç Romanya-Litvanya: 0-3 Goller : Dk.31 Stankevicius, Dk 72 Mikoliunas, Dk.86 Kalonas
 
8. Grup: Gürcistan-İrlanda: 1-2 Goller: Dk.90 Kenia/ Dk.13.Doyle, Dk. 70 Whelan.
 
9. Grup: Makedonya- İskoçya: 1-0 Gol: Dk.5 Naumoski, Norveç- İzlanda: 2-2 Goller: Dk.35 ve 50 Iversen / Dk.38 Helguson, Dk. 68.Gudjohnsen.
 
Öte yandan 2010'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Güney Afrika, Dünya Kupası elemeleri 2. Tur 4. Grup maçında Nijerya'ya 1-0 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın tek golü 71. dakikada Uche'den geldi.
 
Afrika Grubu'ndaki diğer sonuçlar şöyle: Kenya-Namibya: 1-0, Libya-Gana: 1-0, Cezayir-Senegal: 3-2, Seyşeller-Burundi: 1-2, Djibouti-Malawi: 0-3, Mauritius-Tanzanya: 1-4.

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