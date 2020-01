Can Maxim Mutaf, Beşiktaş Sompo Japan'da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, milli basketbolcu Can Maxim Mutaf'ı renklerine bağladığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, son olarak Anadolu Efes forması giyen 26 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü'nden transfere ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı.

2017-2018 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, başarılı basketbolcu Can Maxim Mutaf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.



26 yaşındaki basketbolcu son olarak Anadolu Efes'te forma giymişti.

Can Maxim Mutaf kimdir?

9 Ocak 1991 doğumlu olan Can Maxim Mutaf, 190 cm boyunda olup guard-forvet olarak görev almaktadır.



Kariyerine 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'de başlayan genç basketbolcu, 2010-2011 sezonu sonuna kadar burada forma giydi.



2011-2012 sezonunda kiralık olarak Mersin BŞB ile anlaşan Can Maxim burada 29 maçta; 7.2 sayı ve 2.3 sayı ortalamalarıyla süre aldı.



2012-2013 sezonuna Fenerbahçe'de başlayan basketbolcu, aynı sezonun ortasında İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'ya transfer oldu. Pınar Karşıyaka forması altında 16 lig maçında görev alan Can Maxim Mutaf, 6.9 sayı, 2.2 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı.



2013-2014 sezonunda Trabzonspor ile anlaşan yetenekli basketbolcu burada 27 maça çıktı ve 6.6 sayı, 1.9 ribaund, 1.3 asist ortalamalarıyla oynadı.



2014-2015 sezonunda Bandırma ekibi Banvit'e transfer olan Can Maxim Mutaf, 2016-2017 sezonu ortasında kadar burada görev aldı. Son sezonunda 11 maça çıkan basketbolcu; 8.7 sayı, 2.2 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarını yakaladı. Sezonun devamını Anadolu Efes formması altında geçiren başarılı basketbolcu burada 20 lig maçında görev aldı ve 5.1 sayı, 1.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.



Can Maxim Mutaf 2017-2018 sezonu başında Beşiktaş Sompo Japan Takımımız ile sözleşme imzaladı."