-Can kaybı oldu ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), Van ve ilçelerinde çok kuvvetli hissedilen depremin ilk belirlemelere göre hasar ve can kaybı meydana getirdiği, depremde hayatını kaybeden ve yaralı kişi sayısının henüz kesinleşmediği bildirildi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Van merkezli 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yoğun bir artçı deprem aktivitesi yaşandığı, büyüklükleri 5.8-2.5 arasında değişen 10 artçı deprem tespit edildiği ve artçı depremlerin devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, şunları kaydedildi: ''Deprem, Van ve ilçelerinde çok kuvvetli hissedilmiş olup, ilk belirlemelere göre hasar ve can kaybı meydana getirmiştir. Deprem Erzurum, Ağrı, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Iğdır, Kars, Batman, Siirt illeri ve ilçelerinde hissedilmiştir. Depremde hayatını kaybeden ve yaralı kişi sayısı henüz kesinleşmemiştir. Ana şok ve daha sonra meydana gelen depremlerin Van ilinin kuzeydoğusundaki doğrultu atılımlı faylarla ilişkisi olabileceği düşünülmüştür. Deprem aktivitesi bakımından oldukça aktif olan bölgede bir çok yıkıcı depremin meydana geldiği bilinmektedir.'' Açıklamada, bölgede 1945 yılında Çatak'ta 5.8, 1972 yılında Van'da 5.2, 1976 yılında Çaldıran'da 7.2 ve 1977'de Erciş'te 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin son yüzyılda meydana gelen en büyük deprem olduğu bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki hasarlı yapıların kullanılmaması yönünde gerekli önlemlerin alınması istendi.