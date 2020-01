Gaziantep'te kalp damar cerrahisi uzmanı Dr. Ersin Arslan’ın önceki gün hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesine tepki göstermek için sağlık çalışanları tüm Türkiye çapında bir günlük iş bırakma eylemi başlattı. Eylem kapsamında yurdun birçok şehrinde doktorlar protesto yürüyüşleri yapıyor.

İlk olarak sabah saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü çalışanı yaklaşık 40 kişi hastane bahçesinde eylem yaptı. Sloganlar atarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giren sağlık çalışanları poliklinik binasına gelerek burada basın açıklaması yaptı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES)’e bağlı çalışanlar, Gaziantep'te bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan için bir dakika saygı duruşunda bulundu.

İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi hastanesi bahçesinde toplanan yüzlerce sağlık çalışanı saat 11.30'da Beyazıt Meydanı'na yürüyüşe geçti. Sağlık çalışanları tepkilerini pankart ve sloganlarla dile getiriyor.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 13.30'da TTB Başkanı Eriş Bilaloğku ile görüştü.

'Can güvenliği olmayan can kurtaramaz'

Türk Tabipler Birliği Eski Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu da yürüyüş esnasında görüşlerini şöyle dile getirdi; "Uzun süredir uygulanan bir program var. Bu program hekimi hastalar karşısında tek hedef haline getirdi. SABİM ile sürekli doktorlar şikayete uğradı, hekimlik değersizleştirildi. Sıkıntı yaşayan her hasta hekime saldırır oldu. Özelde, kamuda bugün hekimler işi bıraktı çünkü can güvenliği yok. Can güvenliği olmayan başkasının canını kurtaramaz. Önerimiz çok net, TTB Başkanı bugün Sağlık Bakanı ile görüşecek. Sürekli hekimlerin şikayete uğradıkları SABİM'in (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) kaldıırlmasını, hekimlere yönelik dilin değiştirilmesini istiyoruz."

Gaziantep'te 7 bin sağlık çalışanı yürüdü

Olayın gerçekleştirildiği Gaziantep'te de sağlık çalışanları iş bırakma eylemine gitti. Yaklaşık 7 bin sağlık çalışanı önce şiddet kurbanı doktorun görev yaptığı hastane önünde Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve sağlıkta dönüşüm çalışmalarını eleştiren sloganlar atıp, bu doğrultuda konuşmalar yaptı. Protestocular daha sonra kortej halinde yaklaşık 1 kilometre yürüyerek Demokrasi Meydanı’na geçti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto eyleminde görevi başında öldürülen Dr. Ersin Arslan ile patoloji uzmanı, 4 aylık hamile eşi Sibel Arslan’ın birlikte çekilmiş fotoğraflarını taşıdı. Grup, Demokrasi Meydanı’nda da protesto konuşmaları yapıp, sloganlar atarak dağıldı.

Maaş iddiası doğru değil

Cinayet şüphelisi Murat G. tutuklanırken, cinayeti dedesinin 3 aylık 1500 TL maaşı kesileceği için işlediğiyle ilgili iddialar da yalanlandı. Emniyet yetkilileri, Murat G.’nin anne ve babasının ayrı yaşadığını, kendisinin de üvey annesinin üzerine nüfusa kayıtlı olup, dedesi Abdullah G. ile yaşamını sürdürdüğünü bu yüzden dedesine çok bağlı olduğunu ifade ettiğini kaydederek, şöyle dedi:



"Zanlı ile gece boyu mülakat yapıldı. Mülakat sırasında tırnaklarını yiyip, ’Doktor beni dedem daha yaşayacak diye kandırdı’ şeklinde sayıkladı. İfadesinde de doktorun kendisine dedesinin yaşayacağını söyledikten birkaç saat sonra ölmesi nedeniyle kızgın olduğunu, o yüzden öldürdüğünü ifade etti. Ancak, dedenin maaş konusuyla ilgili herhangi bir belirleme ve ifade söz konusu değil."

'Biz, insana yumruk atmak üzere eğitim almadık'

Ankara İl Sağlık Müdürü Seraceddin Çom, sağlık çalışanları olarak hak ettikleri saygıyı, şefkati ve sevgiyi görmeyi beklediklerini ifade ederek, “Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti ve tüm şiddeti protesto ediyoruz, kabul etmiyoruz” dedi.



Şiddeti günlük yaşantılarında kendilerine alışkanlık ve huy edinmiş kişilerin diğer çalışanlara olduğu gibi sağlık çalışanlarına ölümle sonuçlanabilen zararlar verdiğini ifade eden Çom, “Biz, insana yumruk atmak üzere eğitim almadık. Biz kavga etmek, dalaşmak, şiddet uygulamak üzerine yetiştirilmedik. tüm sağlık çalışanları olarak bizler tüm insanlara hizmet etmek için yetiştirildik. Bizler de bu halkın içinden insanlarız, bizler düşman değiliz” diye konuştu.



Vatandaşlardan sağlık çalışanlarına karşı daha hassas olmalarını isteyen Çom, şunları kaydetti:



“Kendileri için uğraşan kişiye zarar vermek hangi akılla ve vicdanla bağdaşır. Bu doktor, vücuduna öldürücü darbeleri almadan kısa süre önce daha yeni hastasının yanından gelmişti. Tüm vatandaşlarımızı bizim bu feryadımıza kulak vermeye davet ediyorum. Biz hak ettiğimiz saygıyı, şefkati ve sevgiyi görmeyi bekliyoruz, çünkü biz vatandaşımıza hem sevgi hem şefkat ve saygı gösteriyoruz. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti ve tüm şiddeti protesto ediyoruz, kabul etmiyoruz. Bakanlığımız bu konuyla ilgili aldığı tedbirleri artırarak devam ettirecektir. Vatandaşımızdan bu konuda çok daha fazla sağduyu, sabırlı ve akıllı hareket bekliyoruz. Bugün Türkiye'nin her yerinde tüm sağlık çalışanlarının bu şiddete hayır demek için seslerini yükseltiyorlar. Biz ümit ediyoruz ki bundan sonra böyle can kayıpları olmaz.”

Kanlı gömlek

Gaziantep ve bazı başka illerde eylem sırasında temsili olarak kanlı beyaz hekim gömleği kullanıldı.

'Sadece darp etmekle kalmıyorlar'

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde toplanan SAĞLIK – SEN İstanbul 2 No’lu Şube üyeleri de bir basın açıklaması düzenledi. "Sağlıkta şiddete hayır" ve "Sağlıkta şiddet toplumsal şiddetin yansımasıdır" yazılı dövizler taşıyan grup adına basın açıklamasını SAĞLIK – SEN İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Yavuz yaptı.



Toplumsal şiddetin sürekli tırmandığını söyleyen Ekrem Yavuz, "17 yaşında bir çocuğun bir hekimi bıçaklayarak öldürmesine neden olan psiko-sosyal faktörleri ortadan kaldırmalıyız. Gerekli caydırıcı önlemleri de almalıyız" dedi.



Her gün bir hekimin, hemşirenin ve tıp teknisyeninin darp edildiğine tanık olduklarını hatırlatan Ekrem Yavuz, "Ne yazık ki saldırganlar artık sadece darp etmekle kalmıyor, öldürüyorlar" diye konuştu. Topluluk basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.