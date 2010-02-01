Can eriğin kilosu 100'e

T24- Yaz meyvesi yeşil erik, genellikle aşeren hamileler tarafından kış aylarında kilogramı 100 liradan alıcı buluyor. Erik gibi, taze kayısı ve kiraz da kilogramı 100 liradan satılıyor.



Yaz aylarında kilosu 1-2 lira arasında değişen yeşil erik, kış soğuğunun iyice hissedildiği şu günlerde, kilosu 100 liradan tezgahlarda sergileniyor.



Yeşil eriğe, yüksek fiyatı nedeniyle tüketicilerden fazla rağbet gelmezken, ürünü en çok hamile kadınların tercih ettiği belirtildi.



Eriğin yanı sıra yine yaz aylarında görülen kavun, karpuz, incir, çilek gibi meyveler tezgahlarda tüketiciye sunuluyor. Bu meyvelerin yaz aylarına göre fiyatlarının birkaç kat daha yüksek olması dikkati çekiyor.



Genellikle güney Amerika kıtasındaki Şili ve Arjantin gibi ülkelerden ithal edilen yaz meyvelerinden kavun, karpuz ve çilek kilosu 5 lira, üzüm 7 lira, nar 4 lira, hambalez 12 lira, erik, taze kayısı ve kiraz ise kilogramı 100 liradan satılıyor.