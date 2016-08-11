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Spor

Can düşmanı iki ülkenin sporcularını 'selfie' bir araya getirdi

Rio 2016 Olimpiyatları'na, halen savaşta olan Güney Kore ve Kuzey Kore'li jimnastikçilerin bir araya gelerek selfie çektirmesi damga vurdu

11 Ağustos 2016 23:42

Rio Olimpiyatları'nda halen savaşta olan Güney Kore ve Kuzey Kore'nin jimnastikçileri selfie için bir araya geldi.

CNN TÜRK'ten Reha Erus'un haberine göre, Rio 2016 Olimpiyatları'nda jimnastik dalında bölünen ve halen fiilen savaşan iki ülke Güney ve Kuzey Kore'nin sporcuları bir araya gelerek selfie çekmesi sporun ne denli etkili olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

"İşte sporun gücü! İşte Olimpiyat ruhu" dedirten tarihi olayda Güney Koreli 17 yaşındaki jimnastikçi Lee Eun Ju ile 27 yaşındaki Kuzey Koreli rakibi Hong Un Jong yarışmalar sırasında bir araya gelerek selfie çekti.

Dünya medyası ve seyirciler önünde, bu iki düşman ülkenin sporcularının hareketi sevgi ve hayranlıkla izlenirken, "Siyasetin, diplomasinin yapamadığını spor gerçekleştirdi" yorumları yapıldı.

 

 

 

 

 

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