Can Dündar'ın kaleminden Pervin Buldan'ın trajik hikayesi

Önceki gün Meclis'te barış sürecine direnen vekillere “Benim kızım doğduğu gün, babası öldürüldü. Bunu bilir misiniz acaba” diyen, ancak cılız sesini duyuramayan BDP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın trajik hikayesine Milliyet gazetesi yazarı Can Dündar tercüman oldu.

Kızına 8 aylık hamileyken eşini kaybeden ve yaşadığı travma nedeniyle erken doğum yapan Pervin Buldan, eşini kaybettiği gün kızına kavuştu. Buldan'ın kızı Zelal bugüne dek doğum gününü hiç kutlayamadı.

İşte Can Dündar'ın kaleminden Pervin Buldan'ın trajik öyküsü:

'Savaş'ın son günü



"33 yaşındaydı Savaş... Uzunca bir süredir tehditler alıyordu.

Çevreden sürekli faili meçhul haberleri geliyordu.

Diken üstündeydi.

5 yıllık eşi, 3 yaşındaki oğlunun ardından, kızına 8 aylık gebeydi. O da sürekli tedirgindi.

Bir gece eşine, eve geç geleceğini söyledi Savaş...

Bir otele gitti. Oradayken bir grup silahlı adam geldi. Savaş’ı zorla arabaya bindirip götürdüler.

Eşi, sabaha karşı onun yatakta olmadığını fark edince panik halinde oteli aradı.

“Kocanızı zorla götürdüler” cevabını aldı.

Oraya yığılıp kaldı.

Ayıldığında hastanedeydi.

Gözünü açar açmaz, “Savaş nerede“ diye sordu.

Kızını doğurduğu saatlerde, eşinin cesedinin Bolu’da bulunduğunu sonradan öğrendi.

Bir cana kavuştuğu an, diğerini yitirmişti.

Günlerden 4 Haziran’dı.

O günden sonra kızının yaşgününü hiç kutlamadı.



***



Pervin Buldan‘ın savaşı, Savaş‘ını yitirdiği gün başlamıştı aslında...

Bir yıl, karalara bürünüp yas tuttuktan sonra, ilkin Cumartesi Anneleri’ne, sonra HADEP’e katıldı.

Milletvekili seçildi, ama baraja takıldı.

2005’te Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

2011’de Iğdır’ın ilk kadın milletvekili olarak Meclis’e girdi.

BDP’nin Grup Başkanvekili koltuğuna oturdu.

Barış umudu doğduğunda, Öcalan‘la görüşmeye giden 3 kişilik heyete dahil oldu.

Artık Savaş‘ın acısını gömüp barışı yeşertme vaktiydi.



***



Önceki gece, Meclis’te PKK’nın sınır dışına çekilme kararı görüşülürken, barışa direnen öfkeli mebuslara dönüp pek nadiren açtığı kişisel dosyasını açtı Pervin Buldan:

“Benim kızım doğduğu gün, babası öldürüldü. Bunu bilir misiniz acaba” dedi.

Kirli savaşta Savaş‘ını yitirmiş bir kadının savaşı bitirmek için yükselen sesi, protestolar arasında işitilmedi.

Ama muhtemelen o sesin acısını en iyi, o sırada Meclis’i yönetmekte olan Güldal Mumcu hissetti.



***



Evet, kuşkularla geldi barış...

Hatta peşinden ne getireceği kuşkusu, barış sevincini dahi gölgeledi.

Ama geçen 30 yılda Diyarbakır zindanında, bir mayın tuzağında, dağda bir çatışmada, evinin önündeki patlamada, Bolu’da bir orman kuytusunda evladını, eşini, kardeşini, babasını yitirmişler için her kuşkuyu gölgede bırakan bir bayram sevinci getiriyor barış...

“Savaş’ın kızı“ Zelal, belki de ilk kez yaşgününü kutlayacak bu haziranda...

18 yaşında...

Barışın çocuklarına kutlu olsun!