Can Dündar'ın, işten çıkardığı editör Tokaçoğlu'nu sigortasız çalıştırdığı iddia edildi

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın sigortasız çalıştırdığı resmi web sitesinin editörü gazeteci Saim Tokaçığlu’nu işten çıkardığı öne sürüldü. Tokaçoğlu'nun 10 yıldan fazla süredir Can Dündar'ın internetteki hesaplarını yönettiğini ve sigortasız çalıştırıldığını söyleyen Çağdaş Gazeteciler Derneği, "Gazetecilik mesleği kamu yararını gözetiyor olduğundan emeğin haklarının da savunulmasını da gerektirirken Dündar’ın bu tutumu açıklanabilir değildir" dedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği açıklaması şöyle:

"Son dönem yaptığı haberlerle isminden söz ettiren, kamuoyunun büyük takdirini toplayan, hakkında davalar açılan ve çok sayıda ödüle layık görülen Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, kendisine ait resmi web sitesinin editörü gazeteci Saim Tokaçoğlu’nu işinden ayrılmak zorunda bırakmıştır.

"Tokaçoğlu, son 10 yılında Dündar’ın resmi web sitesi olan candundar.com.tr sitesinin editörlüğü de dahil olmak üzere 15 yıldır Dündar’ın internetteki hesaplarını yönetti, prodüksiyon şirketindeki tüm bilgisayarlar ile internet ve network ağlarının sorumluluğunu yürüttü, Dündar’ın çektiği belgesellere de emek verdi. Tokaçoğlu, bu görevlerini 10 yıl boyunca bir gün bile ara vermeden sürdürdü.

"Sitenin her ayrıntısıyla ilgilenen Tokaçoğlu’nun, sigortasız çalıştırıldığını defalarca hatırlatmasına rağmen sigortası yapılmamış ve bu uzun yıllar boyunca mağdur edilmiştir. Bir meslektaş olarak Dündar’ın tüm zor zamanlarında da yanında olan ve yıllardır gazetecilik örgütlenmesinin içinde yer alan Tokaçoğlu, bunca yılın ardından işinden ayrılmak zorunda bırakılmıştır.

"Muhalif kimliğini sürekli olarak önde tutan, Gezi Direnişine ve toplumsal hareketlere verdiği desteği devamlı vurgulayarak bununla anılma gayreti gösteren birinin, dahası emek haberlerinin geniş yer bulduğu Cumhuriyet’in genel yayın yönetmeninin böylesi bir emek düşmanlığı göstermesi, kabul edilemez. Gazetecilik mesleği kamu yararını gözetiyor olduğundan emeğin haklarının da savunulmasını da gerektirirken Dündar’ın bu tutumu açıklanabilir değildir.

"Dündar’ı hukuki sorumluluklarını derhal yerine getirmeye ve aynı zamanda meslektaşı da olan gazeteci Saim Tokaçoğlu’nun haklarını gasp etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz.