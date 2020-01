Ve Can Dündar'ın da işine son verildi!

Milliyet gazetesi yazarı Can Dündar'ın işine gazete yönetimi tarafından son verildi.

Gerçek Gündem'de sitesinde yayımlanan habere göre, Can Dündar'ın işten çıkarıldığına dair tebliğ saat 15.30'da kendisine yapıldı.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gazetenin "İmralı tutanakları" haberini savunması üzerine "Batsın sizin gazeteciliğiniz" sözleriyle tepki gösterdiği Hasan Cemal'in Mart,2013'te gazeteden kopmasının ardından Can Dündar'ın da durumunun tartışılmıştı. Son aylarda Gezi Parkı eylemlerine dair yazılarının yanı sıra ordunun Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevini sonlandırarak yaptığı darbenin ardından Mısır'a giden Can Dündar'ın ülkedeki gelişmelere dair yazılarının da AKP çevresinde rahatsız yarattığı öne sürülüyordu.

Milliyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak'ın hakkında "normal izne çıktı" dediği Dündar, Time'a yaptığı açıklamada "yazılarının 3 haftadır gerekçe gösterilmeden yayınlanmadığını" belirtmişti.

10 ay önce Milliyet'in yayın yönetmenliği görevine getirilen Sazak'ın yerine 30 Temmuz 2013'te gazetenin Ankara Temsilcisi Fikret Bila atandı. Sazak, gazetede köşe yazarı olarak devam etme kararı alırken Milliyet Ankara Haber Müdürü Serpil Çevikcan Bila'nın yerine Ankara Temsilciliği'ne atandı. Çevikcan'ın yerine de, gazetenin yargı muhabiri ve Haber Müdürü Yardımcısı Gökçer Tahincioğlu getirildi.

Can Dündar kimdir?

Can Dündar'ın resmi sitesi olan candurndar.com.tr'de yayımlanan biyografi şöyle:

16 Haziran 1961'de Ankara'da doğdu.