Can Dündar'ın evini satın alan avukatların 'FETÖ' davasında tahliye

MİT TIR'larına ait görüntüleri yayımlaması karşılığında gazeteci Can Dündar'ın villasını fahiş fiyatla satın aldıkları iddia edilen 4 avukatın yargılandığı davanın bugün duruşmasında, tutuklu bulunan Sönmez Ahi'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Ahi, MİT TIR'larının durdurulması davasının sanığı eski Tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatlığını yapıyordu.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık savunmalarının ve avukat beyanlarının alınmasının ardından ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, delil karartma ihtimalinin bulunmaması ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak sanık Sönmez Ahi’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Ahi hakkındaki karar oy çokluğu ile alınırken, Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, dosyada yakalanamayan sanık bulunması, 'FETÖ' üyelik kriterinin sadece haberleşme uygulamalarına bağlanamayacak olması ve isnat edilen eylemlere yönelik delillerin toplanmamış olmasını gerekçe göstererek tahliye kararına muhalefet şerhi koydu.



Heyet, sanıklar Bekir Mustafa Yılmaz ve Atilla Tarık Çilekçi’nin, üzerlerine atılı suçun niteliği, suç varlığını gösteren somut delillerin varlığı, dava dosyasında beyanı alınmayan ve diğer sanıklarla irtibatı olması muhtemel bir sanığın bulunmasını dikkate alarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Oy çokluğu ile alınan karara ise üye hakim muhalefet şerhi koydu. Hakim Halit İçdemir, sanıklar Çilekçi ve Yılmaz’ın savunmalarının alınmış olması ve delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasına dikkati çekerek, tahliye olmaları yönünde oy kullandı.



Sanıklar Yılmaz, Çilekçi, Ahi ile Can Dündar ve Dilek Dündar’ın ev alım satım döneminde banka hesaplarındaki tüm para giriş çıkış hareketlerinin değerlendirilmesi için MASAK’a yazı yazılarak rapor istenmesine karar veren heyet, MİT’ten ayrı ayrı dosyanın sanıkları hakkında 'FETÖ' iltisakı nedeniyle bilgi notu istenmesine hükmetti.



Mahkeme, Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazılarak, Can Dündar ve Dilek Dündar’ın satıma konu evlerinin alım satım tarihindeki dosyaya yansıyan rakamının değerlendirilmesi için uzmanlardan bir heyet oluşturularak, olay tarihinde söz konusu binanın piyasa koşullarına göre olağan alım satım fiyat aralığının emsalleri ile mukayese edilerek belirlenmesinin istenmesini kararlaştırdı.

Firari sanık Faruk Öksüz hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.