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Can Dündar'ın basın kartını yenileme talebine 'milli güvenlik politikası' reddi

Konuya ilişkin olarak Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı

02 Aralık 2016 01:26

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın sürekli basın kartı yenileme başvurusunu reddetti.

BYEGM'den yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde Türkiye'yi terk eden ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar'ın sürekli basın kartı yenileme başvurusunun reddedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yurt dışında her fırsatta Türkiye'yi karalayan, gerçek dışı isnatlarda bulunarak aleyhte propaganda yapan Can Dündar'ın talebi, milli güvenlik politikası nedeniyle reddedilmiştir. Dündar'ın sürekli basın kartının tamamen iptal edilip edilmeyeceğine önümüzdeki aylarda toplanacak olan Basın Kartı Komisyonu karar verecektir" denildi.

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