Can Dündar’ın annesi: Bugün adalete inandım, kuş gibi hafifim

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin "ihlal" kararının ardından, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tahliyesine karar verdi.

Dündar’ın annesi Öznur Dündar, tahliye kararının ardından yaptığı ilk açıklamada "Kuş gibi hafifim. Ben bugün adalete inandım. Adaletin herkese lazım olacağını öğrendik. Bu adalet hepimize lazım. Çok mutluyum, herkese teşekkür ediyorum. Hakimlerimiz sağ olsun, var olsunlar. O kadar güzel bir karar verdiler ki. Hakimlerimizle gurur duyuyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

Yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli de şöyle konuştu:

"Bugün çok sevinçli bir gün. Bu geceyarısı burada toplanan insanlar hem Can Dündar ve Erdem arkadaşımızın çıkışını, tabiî ki büyük bir sevinçle kutluyoruz, hem de dün Cerattepe kararı, çok sevindirici gelişmeler oldu. Yaptığı haber yüzünden içeride yatması ve bu haber de itiraf edildiği halde içeride yatmaları ülkemize yakışmıyordu. Suriye’ye giden silah yüklü TIR’lar yüzünden arkadaşlarımız içeride yatıyordu. Oysa Başbakan bunu bir Arap televizyon kanalında açık açık söyledi.



Demek ki Başbakan bunun en büyük tanığı. Hukuk bir nebze de olsa yerini buldu. Birkaç kere görüşmek için geldik, göstermediler. Ama şimdi görüşeceğiz.'Gazeteci Nebil Özgentürk de, 'Artık Can özgürlüğüne kavuşacak biraz sonra. Çok heyecanlıyım ve çok duyguluyum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok duyarlı bir insan. Ülkesini seven, memleketimizin çok değerli evlatlarından biri. Umut ediyorum ki hiç kimse haksız yere buraya gelmez. Babamın bir lafıdır; Ankara’da hukukçular her zaman vardır."

Ne olmuştu?



Anayasa Mahkemesi, şikayetçisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olan MİT TIR’ları haberleri nedeniyle “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme, devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama, cebir ve şiddet kullanarak T.C Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek isteyerek yardım etme” ile suçlanarak tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile basın ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine" karar vermişti. 3'e karşı 12 oyla "hak ihlali" kararı veren yüksek mahkeme, kararı "ihlalin ortadan kaldırılması için" davanın açıldığı 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Kararın mahkemeye ulaşmasının ardından Can Dündar ve Erdem Gül, 92 gündür tutuklu bulundukları Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye kararı verildi.